Vous pouvez maintenant acheter des téléphones Galaxy S20 en or, rubis et saphirs

Tout ce qui brille n’est pas or, mais dans le cas de ces téléphones Samsung Galaxy S20, c’est le cas! Si vous avez déjà imaginé posséder un téléphone phare recouvert d’or ou de pierres précieuses, vous pouvez être assuré que quelqu’un là-bas y a aussi pensé.

La série Galaxy S20 reçoit le traitement de l’or non pas d’une, mais de deux sociétés de cadeaux de luxe. Si vous pensez que le premier est scandaleux, attendez de lire l’étiquette de prix sur le second.

Un téléphone Galaxy S20 plaqué or 24 carats

Goldgenie – une société de cadeaux de luxe basée à Londres – propose la nouvelle série Galaxy S20 dans une finition plaquée or 24 carats brillante. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, tout le téléphone est recouvert d’or 24 carats, à l’exception des objectifs de l’appareil photo et de l’écran bien sûr. Même les boutons latéraux sont enveloppés dans le revêtement métallique brillant.

Si vous avez le moolah, vous pouvez choisir parmi les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, qui ont tous été personnalisés avec cinq microns d’or 24 carats.

Accrochez-vous à vos sacs à main et préparez-vous à vous essuyer les yeux, car ces bébés vêtus d’or vous coûteront au moins 3 397 £ (~ 4 373 $) pour la variante de base du Galaxy S20. Cela représente plus de quatre fois le prix réel de 999 $ du téléphone.

Si vous optez pour le S20 Ultra haut de gamme avec 512 Go de stockage, vous devrez débourser 3 397 £ (~ 4 888 $).

Vous vous sentez encore pauvre? Attendez de voir les éditions Caviar pour les téléphones.

Un Galaxy S20 avec de l’or, des rubis et des saphirs

Caviar

Si vous n’êtes pas satisfait d’un téléphone Galaxy S20 au dos en or 24 carats, la société russe de cadeaux de luxe Caviar a des alternatives plus coûteuses pour vous.

La nouvelle collection de Caviar s’appelle «Galaxy S21 Fortune» en référence à BlackJack (21 est le score le plus élevé du jeu). Il ne possède également que 21 unités de chacun de ces téléphones conçus sur mesure.

Ces Galaxy S20 ultra-chers commencent à 5630 $ pour un panneau arrière en or et en onyx. Pendant ce temps, l’édition haut de gamme du Galaxy S20 Ultra Gold Joker vous coûtera plusieurs hypothèques avec un prix fou de 39 990 $. Ouais! vous avez bien entendu.

Ce téléphone super luxe est livré avec un joker sculpté en or intégré dans un panneau arrière en kirinite composite. De plus, il a trois rubis et trois saphirs collés à l’arrière, justifiant son prix de luxe.

À emporter

Évidemment, ces briques d’or qui font des appels et prennent des photos ne sont pas destinées à des joes moyens comme vous et moi (en supposant que vous n’avez pas 40 000 $ ou même 5 000 $ à souffler sur un téléphone). Ces objets sont généralement ramassés par de riches collectionneurs qui n’auront probablement pas à réfléchir à deux fois avant de déposer ce type d’argent.

De plus, le dos plaqué or signifie que ces téléphones ne prennent probablement pas en charge la charge sans fil. Les trois téléphones Galaxy S20 prennent en charge la charge sans fil et si vous payez une si grande prime pour un téléphone qui vieillira dans un an, vous feriez mieux d’obtenir toutes les fonctionnalités, non?

Que pouvez-vous acheter à la place?

Du haut de ma tête, 4 000 $ – 5 000 $ peuvent faire un fonds de vacances décent. Vous pouvez également acheter quatre ou cinq téléphones Galaxy S20 ordinaires pour toute votre famille ou dépenser de l’argent pour une voiture d’occasion.

À 40 000 $, vos options sont pratiquement illimitées! Vous pouvez retourner à l’université ou acheter une Tesla. Vous pourriez même louer un jet privé!

Croyez-nous et profitez au maximum de votre argent durement gagné plutôt que d’acheter un téléphone plaqué or. Si vous souhaitez acheter un ancien appareil de la série Galaxy S20, faites votre choix parmi les options d’achat ci-dessous.

