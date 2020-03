Vous pouvez maintenant télécharger des captures d’écran et des vidéos de Google Stadia

Depuis l’annonce de Google Stadia, les utilisateurs demandent à la société d’ajouter la possibilité d’enregistrer des captures d’écran et des vidéos via votre navigateur. C’est mars et vous pouvez enfin le faire. Aujourd’hui, Google a surpris tout le monde en disant que vous pouvez “télécharger et enregistrer vos captures d’écran et vidéos dans le jeu sur le Web pour montrer votre équipement légendaire, des finisseurs brutaux ou simplement des vues panoramiques”.

La dernière mise à jour de Stadia est en ligne! Notre bibliothèque de capture de jeux est désormais disponible sur https://t.co/AoYhdVnzGu 📸

Téléchargez et enregistrez vos captures d’écran et vidéos dans le jeu sur le Web pour montrer votre équipement légendaire, vos finisseurs brutaux ou tout simplement des vues panoramiques.

– Stadia (@GoogleStadia) 3 mars 2020

C’est formidable de voir que Google écoute les commentaires des clients et incorpore rapidement des fonctionnalités très demandées.

Utilisez-vous Stadia? Que pensez-vous du service? Faites le nous savoir.

