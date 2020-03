Vous pouvez maintenant transformer votre caméra Wyze en webcam pour la visioconférence

Wyze a publié aujourd’hui une mise à jour spéciale du micrologiciel pour ses caméras v2 qui peut convertir l’agrafe de maison intelligente en webcam pour Windows et macOS. Repérée par Dave Zatz sur Twitter, la mise à jour, que vous pouvez trouver en visitant une page d’assistance Wyze dédiée, nécessite de flasher le firmware de la caméra v2 à l’aide d’une carte MicroSD.

Lorsqu’elle est utilisée comme webcam, la Wyze Cam v2 prend en charge le micro intégré, le haut-parleur et bien sûr la vidéo, et elle fonctionne avec des applications populaires telles que Skype, Hangouts et Zoom. La société prévient cependant que la caméra n’a pas été conçue pour être une webcam, et la mise à jour n’est publiée que pour aider ceux qui ont besoin d’une caméra pour les conférences. Wyze a déclaré qu’il ne prévoyait pas de correction de bogue ou d’amélioration de la fonctionnalité, elle est donc définitivement utilisée à vos risques et périls.

Wyze Cam v2 n’a pas été conçu pour être utilisé comme webcam. Ce firmware est destiné aux personnes qui ont besoin d’une webcam mais ne peuvent pas en acheter une.

Cette solution doit être utilisée «telle quelle». Nous ne prévoyons pas d’améliorations continues ou de corrections de bogues.

Une fois que la Wyze Cam est flashée sur le firmware de la webcam, elle ne pourra pas se connecter à l’application Wyze, à moins que vous ne la refourniez manuellement au firmware de base.

Cela peut être compatible ou non avec le système d’exploitation de votre ordinateur. Nous avons testé et confirmé qu’il fonctionne sur Mac OS 10.13, Windows 7 et 10.

Cette solution a été testée et fonctionne avec Zoom, GoToMeeting, Blue Jeans, Google Hangouts, Skype et Cisco.

Une fois convertie, la Wyze Cam v2 ne fonctionnera plus comme caméra de sécurité et ne fonctionnera plus avec l’application Wyze. Cependant, les utilisateurs peuvent revenir au firmware d’origine en utilisant une méthode similaire s’ils souhaitent revenir en arrière.

