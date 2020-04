Vous pouvez maintenant trouver Fortnite dans le Google Play Store

Cela fait plus de 18 mois que Fortnite a fait son chemin vers Android. Pour jouer au jeu, cependant, vous avez dû le télécharger sur Epic Games Store, car le titre Battle Royale populaire n’était pas disponible sur le Google Play Store officiel.

Cela change aujourd’hui, car vous pouvez maintenant trouver Fortnite sur le Play Store pour la première fois. Comme pour tout autre jeu, vous pouvez le télécharger et l’installer sur votre appareil Android en parcourant le Play Store, sans chargement latéral ou Epic Games Store.

Dans une déclaration donnée à Polygon, Epic précise que la version non-Play Store de Fortnite fonctionnera toujours et verra les mises à jour et la maintenance et que Fortnite sur le Play Store sera maintenu simultanément.

Alors, que s’est-il passé pour que Epic finisse par céder et amener Fortnite sur le Play Store? Selon la déclaration de la société, il semble que les politiques de Google à l’égard des applications Android qui ne proviennent pas de la boutique officielle aient forcé Epic à intervenir. Découvrez une partie de la déclaration ci-dessous:

Après 18 mois d’utilisation de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous sommes arrivés à une réalisation de base:

Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme des logiciels malveillants et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer purement et simplement les logiciels obtenus en dehors de Google Play Store.

Pour cette raison, nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store. Nous continuerons également à utiliser l’application Epic Games et Fortnite en dehors de Google Play.

Nous espérons que Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres de toucher et de s’engager dans le commerce avec les clients sur Android et dans le Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent rivaliser sur un règles du jeu équitables.