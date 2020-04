Vous pouvez obtenir un Pixel 4 pour aussi peu que 500 $ dès maintenant (300 $ de rabais)

Si la gamme de smartphones 2020 vous a jusqu’à présent reconsidéré le Pixel 4 ou 4 XL de Google, le moment est peut-être venu d’en choisir un. Partout, les détaillants, y compris Google, Amazon et Best Buy, ont une vente massive sur le Pixel de l’année dernière, avec des prix commençant aussi bas que 500 $ pour le plus petit Pixel 4 et 600 $ pour le plus grand Pixel 4 XL.

Bien que nous ayons eu quelques os à choisir avec le Pixel 4 au lancement, un peu de temps, quelques mises à jour et une baisse de prix peuvent changer d’avis. Bien que des choses comme la durée de vie de la batterie et le stockage limité ne puissent pas vraiment être résolues, les gestes Motion Sense de Soli fonctionnent beaucoup mieux maintenant, et le déverrouillage du visage est plus sécurisé – bien qu’il ne fonctionne pas trop bien avec les masques pendant la pandémie, et c’est encore dommage c’est la seule option biométrique.

Pourtant, pour 300 $ de réduction sur le prix de lancement, il est difficile de se plaindre. Vous obtenez un affichage fluide à 90 Hz, un Snapdragon 855 accrocheur, l’un des meilleurs appareils photo du monde des smartphones et l’expérience du logiciel Pixel. Cela signifie toutes les cloches et sifflets assistés, y compris le filtrage automatique des appels et la transcription en temps réel.

La vente semble être en direct un peu partout, avec le Google Store, Best Buy, B&H Photo et Amazon tous en action. Partout où vous souhaitez en acheter un, vous pouvez profiter d’une remise de 300 $. Les petits caractères indiquent que cette vente se termine le 9 mai, ce qui vous donne le temps de décider si vous êtes sur la clôture.

Pixel 4

64 Go – 499 $ (300 $ de rabais)

128 Go – 599 $ (300 $ de rabais)

Pixel 4 XL

64 Go – 599 $ (300 $ de rabais)

128 Go – 699 $ (300 $ de rabais)