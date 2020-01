Vous pouvez réellement obtenir de très bons écouteurs Bluetooth pour 9,99 $ dès maintenant – .

Si vous entrez dans une pharmacie en ce moment et prenez une paire d’écouteurs bon marché qu’ils vendent sur le comptoir, vous paierez probablement environ 15 $ ou 20 $. Dans cet esprit, il semble absolument fou qu’il y ait une très bonne paire d’écouteurs sans fil sur Amazon en ce moment pour un sou de moins de 10 $. C’est vrai, et ce sont les écouteurs sans fil Bluetooth 5.0 TaoTronics BH070. Utilisez le code coupon SFESJZYA et vous ne paierez que 9,99 $ pour ces superbes écouteurs Bluetooth. C’est une affaire de tueur, mais elle ne sera pas disponible bien plus longtemps.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Élégant et ergonomique: conçu pour atteindre plus profondément dans l’oreille pour un ajustement serré qui reste confortablement en place même pendant l’entraînement le plus vigoureux

Autonomie exceptionnelle de la batterie: la batterie de 120 mAh diffuse de la musique sans fil jusqu’à 9 heures avec seulement 2 heures de charge

Construction étanche aux éclaboussures IPX6: le revêtement interne Nano résistant à l’eau protège contre la transpiration et la pluie légère

Qualité audio supérieure: le CODEC audio approprié produit un son incroyablement riche et haute résolution sans fils

Conception magnétique: verrouillez les écouteurs en aluminium ensemble pour un transport sûr

