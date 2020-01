Vous pouvez réellement obtenir une souffleuse à neige sur Amazon aujourd’hui pour seulement 103 $ – .

Pelletez-vous encore de la neige pendant que vos voisins nettoient leurs entrées et leurs trottoirs en moins de la moitié du temps avec une souffleuse à neige? Nous comprenons parfaitement si des prix élevés vous ont empêché d’obtenir une souffleuse à neige dans le passé, mais vous serez étonné de voir à quel point une bonne souffleuse à neige peut être abordable si vous en achetez une en vente. En fait, vous devez à peine dépenser 100 $ si vous en achetez un aujourd’hui dans la vente d’un jour d’Amazon! La souffleuse à neige avec fil 13 ampères Greenworks de 20 pouces est à un niveau record de seulement 103,08 $ aujourd’hui, et c’est l’un des modèles avec fil les mieux notés sur le marché. Si vous préférez couper le cordon, la souffleuse à neige sans fil GreenWorks 2600402 Pro 80V 20 pouces est en vente pour 221,23 $ au lieu de 338 $!

Souffleuse à neige Greenworks de 20 po avec fil de 13 A

Le moteur de 13 ampères fournit des résultats puissants pour une alternative au gaz

La goulotte directionnelle réglable à 180 degrés facilite la projection de neige

Décharge de la neige jusqu’à 20 pieds. Roues de 7 pouces pour une plus grande mobilité

Fonctionne uniquement sur 120 volts

Souffleuse à neige sans fil GreenWorks 2600402 Pro 80 V 20 pouces

Les systèmes Li-ion 80 V aux performances ultimes offrent une plus grande efficacité avec jusqu’à 45 minutes d’autonomie avec une batterie de 2,0 Ah

Technologie de moteur sans balais silencieuse et sans entretien

Dégagez rapidement votre entrée, trottoirs, patios, etc. avec un chemin de dégagement de 20 pouces

Jusqu’à 10 pouces de profondeur de déblaiement

Goulotte rotative à 180 degrés pour le déplacement de neige souhaité

Pour des performances optimales, utilisez une batterie stockée à température ambiante. La souffleuse à neige peut ne pas démarrer correctement si la température de la batterie est trop froide

Si l’appareil ne démarre pas, retirez la batterie de la souffleuse à neige et laissez-la se réchauffer à l’intérieur pendant 10 minutes ou plus. Réinstallez la batterie et réessayez

