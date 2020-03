Vous pouvez regarder Disney + en toute sécurité, n’importe où, avec ProtonVPN

Disney + est le dernier service de streaming accessible via ProtonVPN. Il est disponible pour les abonnés Plus et Visionary.

Accédez à Disney + avec ProtonVPN

Cette décision signifie que les abonnés peuvent utiliser ProtonVPN pour regarder Disney +, même s’il existe dans un pays qui bloque le service. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous avez besoin d’un plan Plus ou Visionary et d’un abonnement Disney + payé avec une carte de crédit américaine. Vous devez ensuite télécharger l’application ProtonVPN. Une fois installé, connectez-vous à un serveur Plus aux États-Unis et vous devriez pouvoir regarder du contenu Disney +.

Les autres services de streaming compatibles incluent:

Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

Amazon Prime Video aux États-Unis et au Royaume-Uni

HBO Now

Hulu

ESPN +