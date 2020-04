Vous préférez OnePlus Oxygen OS à Samsung One UI

Il y a quelques jours, nous avons approfondi les différences entre Oxygen OS de OnePlus et One UI de Samsung. Chaque offre a ses avantages et ses inconvénients, et il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un souhaite un skin Android par rapport à l’autre. C’est pourquoi nous vous avons demandé laquelle des deux vous préfériez, et la réponse était claire: vous aimez Oxygen OS plus qu’une interface utilisateur.

Découvrez les résultats complets du sondage:

Certains de vos commentaires

Tout le monde n’aime pas Oxygen OS plus d’une interface utilisateur, mais à 50%, la grande majorité d’entre vous. Environ 32% seulement d’entre vous ont dit que vous préfériez One UI, tandis que 16% ont dit que vous les aimiez également. Le plus petit pourcentage d’entre vous – moins de 2% – a déclaré que vous n’aimiez ni l’une ni l’autre peau.

Chacun a ses raisons pour lesquelles il a voté comme il l’a fait. Voici certains de vos commentaires:

DBS:

OneUI offre beaucoup plus et lorsque vous y ajoutez GoodLock de Samsung, il souffle OxygenOS hors de l’eau.

Aldy:

OneUI est également plus propre et se sent plus naturel. Oxygen OS est juste un autre skins Android bon marché.

Piotr Fraczek:

Samsung a prouvé tant de fois qu’ils n’avaient aucun goût. Une interface utilisateur est tellement lourde et gonflée par rapport à l’oxygène. Faites glisser votre doigt sur les deux – Samsung y ajoute un décalage supplémentaire. Et partout. L’oxygène est d’une douceur onctueuse – Samsung est comme Touchwiz

Fan de technologie:

OxygenOS jusqu’au bout.

Jerry Milton:

Vous avez écrit une thèse, alors que j’aurais pu vous le dire dès le départ… UNE UI craint.

Certains de ces commentaires étaient assez définitifs, tandis que d’autres étaient un peu plus nuancés. En fin de compte, quelles que soient vos raisons, cela ne change rien au fait qu’il y a des gens partout dans le monde qui aiment à la fois les skins et les combinés sur lesquels ils s’allument.

Les dernières séries OnePlus 8 et Samsung Galaxy S20 sont des offres louables pour 2020. Quelle que soit la peau que vous préférez, vous serez probablement plus que satisfait du combiné sur lequel il se trouve. Vous pouvez consulter les prix des combinés les plus récents et les plus performants de chaque fabricant ci-dessous.