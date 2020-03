Vous rencontrez des textos de groupe retardés et des MMS avec AT&T? Tu n’es pas seul [Update: AT&T comment]

Plusieurs utilisateurs américains ont signalé des problèmes de réception de SMS d’autres utilisateurs d’AT & T dans des chats de groupe.

“Ma femme et moi sommes dans quelques textos de groupe avec d’autres utilisateurs non-ATT. Nous avons eu un gros problème ces derniers temps: 1 message sur 10 que nous envoyons au groupe n’arrivera que quelques heures plus tard pour les autres le groupe. Je vais prendre le sien et elle obtiendra le mien à peu près tout de suite, mais les autres membres ne le verront que quelques heures plus tard. Et pas tous les messages, juste quelques-uns ici et là “, s’est plaint un Reddit utilisateur sur le subreddit spécifique au transporteur r / ATT. Des plaintes similaires ont pu être trouvées sur d’autres subreddits appartenant à d’autres transporteurs, le dénominateur commun étant pour la plupart des utilisateurs d’AT & T.

«La connectivité est toujours essentielle pour nos clients – médecins et infirmières, premiers intervenants, gouvernements, banques, épiceries, pharmacies et autres prestataires de services vitaux», a déclaré ce mois-ci le PDG d’AT & T, «C’est encore plus critique lors d’une crise de santé publique qui interpelle tout le monde En fait, en tant que fournisseur d’infrastructures essentielles, AT&T estime que nous avons le devoir civique de renforcer et de maintenir nos clients et nos communautés connectés. “

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Avec plus d’utilisateurs s’engageant dans des conversations de groupe accrues, les appels WiFi, la connexion et la mise à rude épreuve du réseau, ces retards peuvent être attendus. Cela va surtout être difficile pour des choses comme les SMS et MMS qui s’appuient sur un tiers pour des choses comme la messagerie inter-opérateurs. AT&T n’est pas le seul producteur de connectivité à souffrir, Spectrum a également connu des problèmes de connectivité au cours de la dernière journée.

Mise à jour: AT&T dit que tout va bien.

En réponse à cette histoire, un porte-parole d’AT & T a fait la déclaration suivante à Android Central:

Nous avons examiné votre question posée plus tôt aujourd’hui sur les problèmes systémiques liés à la messagerie texte et nous n’en avons trouvé aucun. Notre réseau sans fil continue de bien fonctionner et nous partageons régulièrement des mises à jour sur ce site. L’utilisation des données a été essentiellement plate, car les gens rentrent chez eux et connectent leurs appareils à leur Wi-Fi personnel.

En d’autres termes, si vous rencontrez des messages retardés, ce n’est probablement pas de leur côté.

Les transporteurs américains renoncent aux frais pendant le coronavirus – voici comment cela vous affecte

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.