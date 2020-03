Vous savez clairement quel téléphone classique vous souhaitez refaire

La semaine dernière, à partir de cinq smartphones classiques, nous vous avons demandé de choisir celui que vous aimeriez le plus refaire en 2020. Nous avions quelques icônes de style comme le HTC One M7 ainsi que des classiques contemporains comme le Samsung Galaxy S10e. Avec plus de 15 000 votes exprimés sur le site et notre communauté YouTube, il y avait un gagnant très clair, occupant la première place dans les deux endroits. Avez-vous voté avec la majorité des lecteurs d’Android Authority?

Nos gagnants

1. OnePlus X (41%) 2. Samsung Galaxy S10e (22%)

En premier lieu, avec 41% des votes totaux (34% des votes sur le site et 43% des votes YouTube), nous avons le OnePlus X. Bien que cet unique n’ait pas été très bien reçu lors de sa première apparition sur la scène , quelque chose qui a honnêtement surpris Carl Pei, le OnePlus X s’est certainement gagné une base de fans au fil du temps. Selon la façon dont les choses se déroulent, nous pourrions bien voir un nouvel appareil OnePlus économique cette année dans le OnePlus 8 Lite (ou OnePlus Z si c’est ainsi qu’on l’appelle).

En deuxième position, avec 22% des votes totaux (13% sur le site et 24% sur YouTube), nous avons le Samsung Galaxy S10e, trop beau pour ne se produire qu’une fois. Nous avons été bouleversés d’apprendre que Samsung ne répéterait pas la recette phare la plus abordable avec la série S20, mais cela ne fait que rendre le S10e encore plus spécial. Heureusement, vous pouvez toujours acheter le Galaxy S10e.

Le reste

Le HTC One M7 est arrivé troisième avec 19% des voix (26% sur le site et 17% sur YouTube). Le Moto X d’origine était quatrième avec 11% des voix (17% sur le site et 10% sur YouTube). Le BlackBerry Priv arrive en dernière position avec 7% des voix (10% sur le site et 7% sur YouTube). Ne me demandez pas comment YouTube a réussi à obtenir 101% des pourcentages totaux, mais je suppose que c’est un arrondi.

Android réclame un autre OnePlus X

À 250 $, le OnePlus X n’était rien de moins qu’une révélation pour les smartphones de milieu de gamme en 2015. Il n’avait pas toutes les cloches et les sifflets, comme son prix le suggérerait, et le “petit” écran de 5 pouces et…

Vos commentaires

Comme vous l’avez peut-être deviné, la section des commentaires était assez active sur celui-ci. Le Nexus 5 a naturellement reçu de nombreuses mentions, mais quelques autres appels inattendus comprenaient le LG G3, le HTC HD2, un nouveau téléphone Essential, Nokia 1020, Palm Pre, Nokia N900 et BlackBerry Passport. Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Anders:

«Je me soucie plus des fonctionnalités qui reviennent que des téléphones spécifiques. Comme les blasters IR et les prises casque. Les deux disparaissent ridiculement. »

Aniruddha Paturkar:

“Homme Nexus 5, allez …!”

yipcanjo:

«Le OnePlus X n’était qu’un remake de l’iPhone 4 photo par image. Au moins, le HTC One M7 avait un sens du style, des haut-parleurs incroyables et un appareil photo très unique qui était en fait TRÈS capable.»

S P.S .:

“Je veux juste un téléphone de petite taille.”

Three_gun_ nation:

«Le HTC. Google pourrait faire que le Pixel le voit car ils ont la majorité de leurs ingénieurs. Bezels avec juste assez de place pour les haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant, une configuration à triple caméra, des bords compressibles, une batterie de 4250 mAh sur un non-XL (écran de 5,7 pouces), 5000 sur le XL (écran de 6,4 pouces). 8 Go de RAM. 128 Go de stockage de base. Déverrouillage du visage et une caméra selfie ultra large. Prise casque. Boom. Téléphone parfait. “

Mac:

«Vous oubliez le meilleur téléphone depuis des lustres… Samsung Alpha. Pas de téléphone avant que le S8 ne s’en approche. Pour son âge, il était rapide et intelligent, et assez puissant. Ramène le.”

bigdav1178:

“Besoin d’une” aucune des options ci-dessus “. Il me manque toujours d’avoir un clavier matériel, donc je dirais le Droid original (mais avec un meilleur clavier, comme le Droid 4). “

FȺɍɨƶ .A:

«M7 avec le même monocoque métallique. Rapport d’aspect moderne. Cela ne me dérange pas une petite lunette en haut et en bas tant qu’elle peut accueillir les haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant. Xperia 1ii peut le faire… Pourquoi HTC ne peut-il pas restaurer le design du M7? “

hombre:

“Nokia N900 et Samsung Galaxy NEXUS.”

J2004:

“Aucun de ceux-ci, n’aurait préféré une version améliorée du Samsung Galaxy S5. Fonctionnez sur la forme mais avec un meilleur appareil photo, un meilleur stockage et un écran plus grand, tout en conservant des fonctionnalités telles que la prise casque, la coque arrière amovible / la batterie, l’étanchéité, la carte SD ou le blaster IR.

