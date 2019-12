Vous venez de recevoir un nouvel Amazon Echo pour Noël? Ces 10 accessoires le rendront encore meilleur

Une autre saison des Fêtes est à nos portes et nous espérons qu'elle a été heureuse jusqu'à présent. Si vous faisiez partie des millions de personnes qui ont reçu un nouvel appareil Amazon Echo pour Noël, Hanoukka, Kwanzaa, Solstice, Festivus ou toute autre fête que vous célébrez, alors félicitations, vous venez de recevoir un excellent nouveau gadget! Alors que vous commencez à déballer et à découvrir votre nouvel Echo, vous vous demandez peut-être quoi d'autre vous pouvez en faire. Eh bien, nous avons compilé une liste d'accessoires impressionnants pour rendre votre expérience Echo encore meilleure!

Choix du personnel

Cela se marie bien avec n'importe quel appareil Echo et peut vous montrer non seulement l'heure mais aussi les minuteries et les comptes à rebours. De plus, les mains sont les mains de Mickey Mouse, c'est cool?

50 $ sur Amazon

Qu'elle soit utilisée comme veilleuse pour enfant ou accessoire de fête amusant, cette lampe intelligente Alexa vous apportera des heures de plaisir illuminé.

25 $ sur Amazon

Pas un Echo autonome à part entière, le Sub est un caisson de basses puissant qui peut améliorer le son provenant de n'importe quel haut-parleur Echo de dernière génération.

130 $ chez Amazon

Bien sûr, il y a d'autres stands disponibles pour l'Echo Show 5, mais est-ce si mignon? Je crois que non.

25 $ sur Amazon

Ce support se fixe magnétiquement à votre Echo Show 8 et vous permet de soutenir et d'ajuster les angles de vision afin que vous puissiez mieux voir l'appareil sur une table d'appoint ou un bureau.

22 $ ​​chez Amazon

Même si l'Echo Show (2e génération) a une grande empreinte et un grand écran, il y a certainement des moments où le fait de pouvoir ajuster les angles de vision rend l'expérience meilleure pour tout le monde.

25 $ sur Amazon

Si l'espace de comptoir est limité dans votre maison mais que vous voulez toujours que votre Echo ou Echo Dot soit accessible, envisagez une solution murale comme celle-ci qui s'adapte sur une prise existante.

13 $ sur Amazon

Cet accessoire pour l'Echo Flex ajoute un peu de lumière que vous pouvez contrôler depuis l'application Alexa. Définissez des routines, changez de couleur ou laissez-le allumé tout le temps.

12 $ chez Amazon

Autre accessoire de fixation pour l'Echo Flex, ce capteur vous permet de créer des routines, de déclencher des lumières intelligentes ou d'appeler d'autres commandes de maison intelligente via l'application Alexa.

12 $ chez Amazon

Si les clips de ventilation par défaut ne conviennent pas à votre voiture (ou si vous pensez qu'ils sont trop laids), envisagez cette alternative plus esthétique pour votre Echo Auto.

12 $ chez Amazon

Réglez vos minuteries pour vous amuser!

Source: Amazon

Amazon a présenté l'horloge murale Echo il y a plus d'un an, et l'idée derrière elle était assez simple. En plus d'être un moyen peu coûteux de vérifier l'heure, il a fourni un signal visuel aux utilisateurs qui voulaient régler des minuteries ou des comptes à rebours sur leurs échos sans demander constamment "Alexa, combien de temps reste-t-il sur ma minuterie?" C'est à peu près tout ce qu'il a fait, et il fallait un appareil Echo compagnon pour fonctionner, mais pour le prix, cela semblait être une bonne affaire.

S'il y avait une plainte récurrente au sujet de l'horloge murale Echo, c'était que l'appareil avait l'air plutôt terne. Après tout, cela est censé être littéralement une pièce maîtresse, et cela ressemblait à quelque chose que vous pourriez voir dans une ferme de bureaux génériques ou dans un cabinet de médecin. Cet automne, Amazon a présenté quelques versions plus élégantes de l'horloge avec certaines marques premium comme Citizen et Disney. Nous avons beaucoup de fans de Disney dans notre personnel qui aimeraient avoir quelque chose comme ça sur leurs murs, et pourriez-vous leur en vouloir?

Mickey Tickey Tock

Horloge murale Echo – Édition Disney Mickey Mouse

Regardez les bras de Mickey effacer l'heure sur cette horloge murale Echo. Sachez toujours combien de temps il vous reste sur votre minuterie grâce à Alexa et à la souris préférée d'Amérique!

Alexa illumine ma nuit

Source: Amazon

L'Echo Glow est l'un des accessoires Echo les plus intéressants introduits en 2019. Il a été commercialisé comme une veilleuse interactive et une minuterie pour les enfants, mais en réalité, cela peut être cela et bien plus encore. Vous pouvez changer les couleurs d'un simple toucher ou activer des modes amusants comme le mode feu de camp, la minuterie arc-en-ciel ou même des thèmes de vacances. Vous pouvez même synchroniser la musique de votre haut-parleur Echo avec Echo Glow pour une soirée de danse interactive!

J'ai déjà commandé l'un d'eux pour s'asseoir sur mon bureau à domicile, afin que je puisse avoir un éclairage d'ambiance à commande vocale Alexa quand je le veux. Je peux juste imaginer le "mode d'écriture", le "mode de refroidissement" et le mode "YouTube"!

Éclairage Echo

Echo Glow

L'Echo Glow est une lampe intelligente qui est parfaite comme veilleuse, compagnon d'alarme ou pour embellir un fort de salon!

Un son puissant

Source: Amazon

L'Echo Sub a volé sous le radar au cours de la dernière année, mais c'est vraiment l'accessoire complémentaire parfait pour un haut-parleur Amazon Echo. Fondamentalement, ce n'est qu'un gros caisson de graves qui est destiné à être placé sur une étagère de divertissement ou au sol près de vos autres enceintes. Avec son woofer de 6 pouces, il est capable de fournir 100 W de basses profondes pour compléter vraiment les plus petits haut-parleurs trouvés dans la plupart de la gamme Echo.

Vous devez disposer d'un haut-parleur Echo actuel pour le coupler avec, comme les Echo et Echo Plus de deuxième génération, les Echo et Echo Dot de troisième génération, ou un Echo Studio. Vous pouvez également l'associer à deux de ces appareils pour créer un impressionnant système de divertissement audio.

Tout sur cette basse

Echo Sub

L'Echo Sub est plus complémentaire que SUBtraction, ajoutant des basses profondes pour compléter votre haut-parleur Echo.

Ces stands offrent

Source: Amazon

La gamme d'appareils Echo Show ajoute une fonctionnalité d'écran tactile impressionnante à un ensemble performant d'enceintes intelligentes Echo. Ils sont extrêmement utiles lorsque vous devez rechercher une recette, regarder un clip d'actualités ou une vidéo, ou consulter votre calendrier ou votre liste de tâches. Le plus gros problème que j'ai entendu à propos du design industriel et de la fonctionnalité physique de ces enceintes est que même si elles ont fière allure et ont une construction solide, les angles de vision peuvent parfois être un peu décalés.

Heureusement, il existe plusieurs bonnes options pour soutenir votre Echo Show et ajuster l'angle afin que vous puissiez mieux le voir où que vous soyez dans la pièce. Ce joli support extraterrestre Disney / Pixar de Toy Story est l'un de nos favoris, mais il n'est disponible que pour le petit Echo Show 5. Si vous avez un Echo Show 8 ou Echo Show (2e génération) plus grand, je vous recommande de choisir l'un des ces stands Amazon première partie. Ils se fixent magnétiquement au bas des spectacles d'écho, s'inclinent pour une meilleure visualisation et soulèvent les appareils juste assez pour que vous puissiez mieux les voir.

La griffe!

Support OtterBox Den Series pour Echo Show 5

Ce petit support pour le petit Echo Show 5 est parfait pour votre enfant, ou l'enfant en vous!

Élevez le 8

Support réglable Echo Show 8

Ce support pour Echo Show 8 est facile à utiliser et est disponible en noir ou blanc pour correspondre à votre appareil.

2e génération mais pas de 2e classe

Support réglable Echo Show (2e génération)

À mon avis, la chose la plus utile à propos de ce support n'est pas qu'il s'incline, mais qu'il retire votre haut-parleur intelligent premium du comptoir.

Une lettre d'information premium

Source: Amazon

Les enceintes Echo sont généralement assez petites pour être placées sur une étagère, un comptoir de cuisine ou un bureau, mais avouons-le – parfois, nous n'avons tout simplement pas un pouce d'espace de comptoir à épargner! Si cela décrit votre maison, vous voudrez peut-être envisager une sorte de support pour retirer votre écho du comptoir et le fixer sur une autre surface comme un mur.

J'aime ce support particulier car il s'adapte en toute sécurité autour d'une prise (vous devrez brancher votre Echo après tout), et peut donc être caché si c'est ce que vous voulez. Il est disponible en blanc ou en noir, donc j'espère qu'il n'entrera pas trop en conflit avec votre travail de peinture, et peut correspondre à la couleur de vos plaques de sortie.

Giroflée

Étagère de sortie pour les appareils Amazon Echo

Ce type de support est parfait si vous manquez d'espace ou si vous voulez simplement mettre votre Echo hors de vue.

Double flexion

Source: Andrew Martonik / Android Central

En plus de l'Echo Glow mentionné ci-dessus, l'Echo Flex a été l'un des lancements de produits les plus intrigants d'Amazon en 2019. Ce n'est pas si impressionnant à regarder, mais ce qui lui manque de forme, il le compense plus que dans une fonction. Conçu pour être branché directement sur n'importe quelle prise standard (intérieure), cet écho peut aller dans des endroits que les autres enceintes Echo ne peuvent pas. Il est parfait pour les garages, les buanderies, les couloirs et les cuisines où l'espace de comptoir est limité ou inexistant.

Aussi agréable que l'Echo Flex soit seul, Amazon a inclus un port USB au bas de l'appareil qui peut être utilisé pour charger d'autres appareils comme votre smartphone, ou qui peut être utilisé pour des accessoires comme cette veilleuse et capteur de mouvement. Les deux ont de nombreux cas d'utilisation et peuvent être facilement liés à des routines dans l'application Alexa. Et à moins de 20 $ chacun, ils sont très abordables.

Veilleuse

Veilleuse intelligente Thirdreality pour Echo Flex

Cet accessoire est parfait pour éclairer les zones sombres comme les garages, les couloirs ou les salles de bain d'invités.

Magic Maker

Capteur de mouvement Thirdreality pour Echo Flex

Prenez l'un de ces détecteurs de mouvement pour déclencher des automatisations pour votre maison intelligente.

Alexa est un guerrier de la route maintenant

Source: Russell Holly / Android Central

L'Echo Auto a été annoncé en 2018, mais n'a vraiment été déployé auprès des clients qu'à la mi-2019, et même en quantités limitées. Maintenant que l'appareil est plus largement disponible (et souvent en vente), nous sommes sûrs d'en voir plus dans les voitures des fans d'Alexa.

Amazon expédie un clip d'évent avec l'Echo Auto qui vous permet de le monter / le fixer aux bouches d'aération de votre voiture. Il existe cependant quelques problèmes avec cette solution. Pour commencer, le clip ne convient pas à toutes les marques ou modèles de véhicules, mais aussi, ce n'est pas vraiment beau! Mieux vaut obtenir une monture plus jolie d'un tiers comme celui-ci que nous avons trouvé afin que vous puissiez conduire avec Alexa sans distractions visuelles.

Alexa attachée

Support de ventilation d'air Quarble pour Echo Auto

Le clip de ventilation d'origine est un peu saccadé, alors prenez ce remplacement pour une meilleure esthétique automobile.

Sommaire

J'adore les produits Amazon Echo, à la fois en tant qu'enceintes de qualité à part entière, mais aussi en tant que canal vers mon assistant virtuel préféré, Alexa. Ce qui est encore mieux que d'obtenir un nouvel Echo pour les vacances, c'est de le tromper et de le faire vôtre avec des accessoires impressionnants. Mon accessoire Echo préféré à sortir cette année est l'horloge murale Echo, édition Mickey Mouse. C'est un excellent moyen de visualiser mes minuteries, mais il a aussi l'air mignon avec ses mains de souris mobiles.

Si la souris n'est pas votre problème, il y a aussi l'horloge murale Echo standard ou l'édition chic de Citizen. Ou, peut-être que vous voulez ajouter un éclairage amusant ou un son amélioré à la pièce dans laquelle vous placez votre Echo. Quel que soit l'appareil Echo que vous avez eu la chance d'être doué, vous pouvez y ajouter un certain nombre d'excellents accessoires!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.