Vous vous êtes fait faire des appels automatisés? Ce sera 10 000 $, s'il vous plaît

Détestez-vous les appels automatisés illégaux? Si vous le faites, aujourd'hui est un jour de grande réjouissance – le Sénat américain a voté à l'unanimité pour approuver la loi relative à la répression et à la répression des abus par téléphone Robocall (TRACED Act), Le journal de Wall Street rapporté aujourd'hui.

Le projet de loi historique augmente la peine potentielle pour chaque appel automatisé illégal de 1 500 $ à 10 000 $ et le temps dont dispose la FCC pour mener ses enquêtes d'un an à trois ans. La FCC doit signaler l’efficacité des cadres d’authentification des appels au Congrès dans les trois ans suivant l’adoption du projet de loi. L'agence doit ensuite faire des rapports supplémentaires au Congrès tous les trois ans par la suite.

Pour les opérateurs, la loi TRACED exige que des équipements comme AT&T, Verizon et T-Mobile mettent en œuvre le cadre STIR / SHAKEN dans leurs réseaux. Le cadre permet à un opérateur de valider un appel téléphonique et de s'assurer qu'il provient d'une source authentique. De plus, les opérateurs ne peuvent pas facturer de frais supplémentaires aux clients pour leurs services de blocage d'appels automatiques.

Lisez aussi: Comment bloquer les appels indésirables sur votre téléphone Android

La loi TRACED a été présentée à la Chambre des représentants des États-Unis plus tôt en décembre. Le Sénat approuvant le projet de loi, il suffit de la signature du président Donald Trump pour le transformer en loi. Selon le représentant Mike Doyle (D-PA), le projet de loi sera probablement «signé dans la loi la semaine prochaine».

Aussi prometteuse que soit la loi TRACED, elle n’est pas sans défauts. Comme Les rapports des consommateurs noté aujourd'hui, la version finale du projet de loi a omis un mandat pour clarifier l'exigence de consentement des consommateurs figurant dans la version de la Chambre. De plus, les petits opérateurs n'ont pas encore mis à niveau leurs réseaux pour prendre en charge le cadre STIR / SHAKEN. Une telle mise à niveau pourrait être coûteuse, car de nombreux opérateurs ruraux utilisent toujours une technologie analogique plus ancienne.

Plus important encore, la loi TRACED ne traite pas des appels automatisés à l'étranger. Le projet de loi vise les appels automatisés basés aux États-Unis, mais une coordination étroite entre les États-Unis et les autres gouvernements est toujours nécessaire pour s'adresser aux appelants internationaux.