VSCO ajoute une nouvelle fonctionnalité pour créer des vidéos appelées «montage»

VSCO a annoncé mercredi une nouvelle fonctionnalité appelée Montage. C’est un outil qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos multimédias.

Montage

Au début, la fonctionnalité m’a rappelé la fonctionnalité Moments d’Apple dans Photos, où elle combine des photos et des clips vidéo en une vidéo finale. Mais le montage est plus que cela. Vous pouvez empiler et superposer plusieurs photos, couleurs et formes pour créer un collage vidéo.

Pour commencer, lorsque vous êtes dans la vue principale de l’application appelée Studio, appuyez simplement sur un tas de photos pour commencer. En haut, vous verrez «Créer une histoire vidéo avec Montage». Appuyez sur le bouton Démarrer et vous choisirez d’abord l’un des trois formats: 9:16, 1: 1 ou 16: 9.

Appuyez ensuite sur Média pour commencer à ajouter des photos, des vidéos et des formes. Vous pouvez créer plusieurs scènes chacune avec leur propre contenu unique pour créer une vidéo. Il n’y a pas de limite au nombre de scènes que vous pouvez ajouter. Une fois que vous l’avez enregistré, vous pouvez le partager sur VSCO ou sur une autre plate-forme.

Tous les utilisateurs peuvent utiliser l’outil Montage, mais seuls les membres peuvent enregistrer et publier une vidéo Montage. L’adhésion VSCO X est de 19,99 $ US / an.

