Vue éclatée de l’iPhone SE: puce tactile 3D supprimée, capteur de caméra iPhone 8, etc.

iFixit a publié son démontage complet du nouvel iPhone SE, confirmant que l’appareil possède de nombreux composants similaires ou identiques à l’iPhone 8, y compris l’écran, la batterie, les appareils photo, Taptic Engine, le plateau SIM, etc.

Le nouvel iPhone SE semble avoir le même capteur de caméra arrière de 12 mégapixels que l’iPhone 8, avec l’avantage du processeur de signal d’image amélioré de la puce A13, comme Rene Ritchie l’a mentionné plus tôt ce mois-ci. Le capteur de l’appareil photo de 7 mégapixels orienté vers l’avant de l’appareil semble également être identique à celui de l’iPhone 8.

De gauche à droite: iPhone SE, iPhone 8, iPhone XR

Alors que le nouvel iPhone SE et l’iPhone 8 ont des ensembles d’affichage pratiquement identiques, Apple a supprimé le module 3D Touch de l’iPhone SE. iFixit a même testé le nouvel iPhone SE avec un écran iPhone 8 et a constaté que 3D Touch ne fonctionnait toujours pas, ce qui suggère que la fonctionnalité est désactivée au niveau logiciel sur l’appareil.

Le démontage confirme également que le nouvel iPhone SE a une capacité de batterie de 1821 mAh, identique à l’iPhone 8.



Le nouvel iPhone SE est disponible à la commande sur Apple.com depuis le 17 avril et a commencé à arriver aux clients le 24 avril. Le prix commence à 399 $ pour 64 Go de stockage, avec des options de 128 Go et 256 Go disponibles pour 449 $ et 549 $ respectivement.

