Wacom s’excuse pour la confusion concernant la collecte de données

Programme d’expérience Wacom

Au cours des derniers jours, nous avons reçu de nombreuses questions concernant la collecte de données effectuée par le pilote du logiciel Wacom dans le cadre du programme optionnel Wacom Experience. Nous comprenons les préoccupations de nos utilisateurs et voulons expliquer pleinement ce programme et le type de données que les utilisateurs partagent s’ils décident de participer. Lors de l’installation ou de la mise à jour d’un nouveau pilote Wacom, les utilisateurs peuvent choisir de ne pas participer, ce qui n’affecte pas les performances fonctionnelles de leur pilote ou produit. Quiconque participe peut se désinscrire à tout moment en ouvrant simplement le Wacom Desktop Center, en sélectionnant “Plus” puis “Paramètres de confidentialité” et en désactivant le “Programme d’expérience Wacom”. Toutes les données sont pour Wacom anonymisées et non identifiables. Nous nous excusons pour toute confusion concernant la collecte de données effectuée par le pilote du logiciel Wacom et pour le manque de clarté concernant les informations réellement collectées.

La raison pour laquelle Wacom collecte des données via son pilote logiciel est uniquement à des fins d’assurance qualité et de développement. Dans ce qui suit, nous expliquerons quelles données nous collectons et comment elles sont utilisées. Pour améliorer continuellement l’expérience utilisateur Wacom et créer des produits qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs, nous demandons aux utilisateurs lorsqu’ils installent ou mettent à jour notre pilote s’ils souhaitent participer au programme d’expérience Wacom. Si un utilisateur accepte de participer, de temps en temps, les données sont collectées via Google Analytics et envoyées au serveur de Google Analytics, pas au serveur de Wacom. Wacom ne collecte pas les adresses MAC et les numéros de série des produits. Bien que Google Analytics (version Apps) collecte des adresses IP, nous ne pouvons pas accéder à ces données d’adresse IP. Pour en savoir plus sur la façon dont Google Analytics anonymise vos données, veuillez consulter ce lien.

Le pilote logiciel Wacom collectera un échantillon d’informations telles que les modèles de tablettes à stylet, la façon dont les clients utilisent notre matériel et les noms des applications logicielles utilisées lorsqu’un appareil Wacom est en cours d’utilisation, ainsi que le panneau de configuration Wacom Desktop Center et Wacom Tablet Properties (Windows) ou le volet des préférences de la tablette Wacom (macOS) collectera les données d’utilisation de base de l’application. Nos équipes de développement et d’assistance à la clientèle peuvent examiner, pour tous les utilisateurs agrégés d’un produit, par exemple, les paramètres de fonction les plus courants pour les boutons du stylet (par exemple, “clic droit” ou “annuler”) ou les onglets les plus fréquemment consultés ou les liens sélectionnés dans le Wacom. applications. Nous n’avons pas accès aux données personnelles. Nous ne pouvons pas nous lier à des utilisateurs spécifiques car les données sont anonymisées et agrégées. Nous ne savons pas qui sont les utilisateurs en tant qu’individus et ne pouvons pas voir ce que les utilisateurs créent ou font dans les applications logicielles tierces. Les données collectées dans le Wacom Desktop Center, le panneau de configuration des propriétés de la tablette Wacom ou le volet des préférences de la tablette Wacom sont uniquement liées à l’entrée du stylet, aux paramètres et aux préférences ExpressKey uniquement lors de l’utilisation des produits Wacom.

Wacom s’engage à protéger la confidentialité des données de ses utilisateurs, partenaires et clients à tous les points de contact. Nos processus et politiques sont constamment surveillés pour refléter cela. Veuillez trouver la politique de confidentialité de Wacom ici.