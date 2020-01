War On Cobra et Zombie Football

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai le retour de Tetris (maintenant que EA a perdu la licence), un jeu de stratégie sur le thème de G.I.-Joe et un jeu de football agréable pour éviter les zombies. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 20 janvier 2020.

Jeux

Tetris®

Couverture de la police Android: Good ol ‘Tetris revient officiellement sur le Play Store, plus simple et meilleur que jamais

Ce fut une semaine tumultueuse pour Tetris, avec EA tirant tous ses titres Tetris mobiles. Ces suppressions ont ensuite été contrées par le nouveau propriétaire de la licence avec la sortie de Tetris, le jeu même répertorié ici. Heureusement, cette version est solide, où tout le monde peut jouer gratuitement grâce au support publicitaire. Les joueurs ont également le choix de supprimer ces annonces via un seul achat intégré s’ils préfèrent une expérience premium. Il existe également des thèmes disponibles, même si vous ne payez pas pour supprimer les publicités du jeu, ce qui est une bonne idée car je ne suis pas un grand fan du look pseudo-3D par défaut. Dans l’ensemble, c’est l’un des meilleurs titres Tetris à orner le Play Store depuis des années, donc si vous avez hâte d’empiler des Tetriminos, c’est le meilleur moment pour le faire.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 4,99 $ pièce

G.I. Joe: War On Cobra

Couverture de la police Android: G.I. Joe: War On Cobra est le dernier jeu de stratégie basé sur une collection à arriver sur le Play Store (mise à jour)

G.I. Joe: War On Cobra est un jeu de stratégie gratuit qui contient un G.I. Thème Joe, afin d’amener les gens à jouer ce cash-in. Le titre ressemble et joue comme tous les autres jeux de gacha basés sur la stratégie sur le Play Store, et jusqu’à présent, les critiques sont assez mauvaises. Comme prévu, les graphismes sont excellents, mais le gameplay souffre grâce à la monétisation ridicule du titre, et cela n’aide pas que le gameplay ne soit pas très bien équilibré. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous pourriez toujours passer votre chemin vers la victoire, qui, comme nous le savons tous, est le seul point de jeux comme celui-ci.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Zombie Football est un jeu d’arcade agréable qui offre des graphismes en pixels et des commandes tactiles de qualité. La prémisse est très simple. Vous êtes un joueur de football, et ce sera votre travail de traverser un assortiment d’obstacles et de zombies afin de faire un touché. Il y a plus de 34 niveaux à explorer, trois types de bonus, deux souches de zombies, et il n’y a pas de publicités ou d’achats intégrés, ce qui en fait une version premium.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

Infini Jonathans

Infinite Jonathans n’offre peut-être pas de graphismes exceptionnels, mais il offre certainement une prémisse intéressante. L’idée derrière ce jeu est que ses joueurs décideront de l’issue du protagoniste, en tant que groupe. Il s’agit d’un mécanisme intéressant qui prend le choix de votre propre genre d’aventure et le transforme en une affaire multijoueur. Bien sûr, si vous préférez jouer en solo, vous pouvez le faire aussi, grâce à une nouvelle expérience de jeu en solo qui a été ajoutée au jeu cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Shallot Town

Shallot Town est un adorable constructeur de villes qui vient d’entrer tôt cette semaine. Non seulement vous pourrez concevoir et construire votre propre ville, mais vous pourrez également collecter des villageois, décorer leurs maisons et jouer à des mini-jeux. Il semblerait donc que ce titre mélange la simulation d’un constructeur urbain avec le plaisir décontracté d’un jeu comme Animal Crossing. Gardez à l’esprit que les achats intégrés de Shallot Town ne sont pas encore disponibles, c’est donc probablement le meilleur moment pour jouer avant que le jeu entier ne soit monétisé.

Monétisation: gratuit / contient des annonces / pas encore de PAI

Vilmonic

D’accord, à première vue, Vilmonic peut ne pas ressembler à grand-chose, mais si vous prenez le temps d’installer le jeu, vous verrez qu’il y a vraiment beaucoup à aimer dans cette version. Il est étiqueté comme un simulateur de vie artificiel, où votre objectif est de ramener la vie au bord de l’extinction. La viande du gameplay est centrée sur l’artisanat et la construction de bâtiments, le tout afin que vous puissiez expérimenter avec l’environnement pour promouvoir la sélection naturelle des formes de vie que vous essayez de reproduire. Honnêtement, il y a beaucoup à explorer ici, alors ne laissez pas les graphiques simples vous tromper.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 2,99 $ pièce

Downhill Chill

Downhill Chill est la dernière version de VOODOO, un éditeur de jeux casual bien connu qui adore bourrer ses jeux de publicités. Comme prévu, Downhill Chill est une version sports d’hiver décontractée remplie de publicités, mais vous pouvez les supprimer via un achat intégré. Pour la plupart, c’est un jeu de ski et de snowboard agréable, mais simple, facile à contrôler, et qui lance même quelques combats de boss dans le mix pour garder les choses intéressantes pendant que vous jouez à travers ses 200 niveaux.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 2,99 $ pièce

Un homme

OneMan est un simple jeu de bagarre statique où votre personnage sera placé au milieu de l’écran pour combattre une armée de méchants. Plus vous durez longtemps, plus votre score est élevé, ce qui est l’objectif. Bien sûr, il existe des moyens de gagner de nouveaux personnages, ce qui peut vous aider à atteindre le meilleur score possible. Ainsi, alors que OneMan est clairement un jeu simple, il peut être amusant en courtes rafales.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 2,99 $

Smash Cars!

Smash Cars est une autre version décontractée de VOODOO cette semaine, et comme vous vous en doutez, il s’agit d’un jeu entièrement consacré à la destruction de voitures. En fait, c’est un jeu pour éviter les nombreuses façons dont vous pouvez briser votre voiture, mais brisez-les vous le ferez, peu importe. Fondamentalement, c’est un jeu décontracté où vous tiendrez votre pouce sur l’écran pour avancer, et une fois que vous vous approcherez d’un obstacle, retirez simplement votre pouce de l’écran pour vous arrêter. Si vous parvenez à franchir chaque barrière sans vous écraser, vous gagnez et vous passez au niveau suivant.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 3,49 $ pièce

Slingsters

Slingsters est une version légèrement plus ancienne que nous n’avons pas encore couverte, c’est pourquoi je l’ai placée dans la rafle d’aujourd’hui. C’est un jeu de puzzle, et il ressemble beaucoup au jeu Cut the Rope, mais le plus intéressant est qu’il y a aussi un mécanisme de fronde dans ce titre, qui brouille la ligne entre Cut the Rope et Angry Birds, et c’est le tout enveloppé dans un jeu de puzzle basé sur le niveau compétent. Il y a 30 niveaux à explorer, mais le jeu contient des bonus et une boutique d’achat in-app, même si je n’ai jamais senti que quelque chose dans la boutique était nécessaire pour avancer.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 9,99 $

Brawl Quest: Alice Brigade

Brawl Quest: Alice Brigade est un bagarreur à défilement latéral, similaire au style de Double Dragon. Les graphismes sont agréables à regarder et les commandes fonctionnent bien, ce qui signifie que tout se résume au gameplay, qui heureusement tient le coup. Il y a plus de 50 niveaux à explorer, et les combats de boss sont définitivement dans le mélange, gardant le gameplay varié au fur et à mesure de votre progression. Il y a également deux difficultés à choisir, ce qui signifie que c’est une version que presque tout le monde peut apprécier, quel que soit son niveau de compétence.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 19,99 $

Dragon Up: Idle Adventure

Dragon Up: Idle Adventure est le dernier jeu inactif à croiser mon chemin, et dans cette version particulière, vous pouvez vous attendre à passer votre temps à collectionner des dragons. En ce moment, le jeu est en accès anticipé, mais cela n’a certainement pas empêché le développeur de monétiser ce titre malgré l’admission par le surnom d’accès anticipé que le jeu n’est pas encore prêt, ce qui montre simplement ce que East Side Games Studio pense à sa base de joueurs.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 74,99 $

Legend Summoners Premium

DIVMOB, le studio qui a publié les titres bien connus de Zombie Age, vient de publier un nouveau jeu cette semaine, et il s’appelle Legend Summoners Premium. La raison pour laquelle il s’agit d’une version “premium” est que DIVMOB peut régulièrement mettre ce jeu en vente pour un meilleur placement sur le Play Store, une astuce bon marché utilisée par de nombreux développeurs sans scrupules. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu de collection générique, je suggérerais au moins d’attendre de le ramasser jusqu’à ce qu’il soit inévitablement mis en vente.

Monétisation: 0,99 $ / contient des annonces / IAP de 0,99 $ à 94,99 $

Lucid Adventure: Idle RPG

Lucid Adventure: Idle RPG est juste cela, encore un autre RPG inactif, et bien sûr, il est également gratuit. Cela signifie qu’il existe de nombreux achats intégrés dans le titre, mais cela signifie également qu’il s’agit d’un jeu plutôt superficiel conçu pour générer des quantités d’argent à partir de sa base de joueurs. Je suppose que gonfler vos statistiques pour que vos personnages puissent continuellement se battre automatiquement est légèrement intéressant pendant les 20 premières minutes, mais après cela, c’est encore un autre jeu inutile qui se joue. Il semblerait également que beaucoup de gens aient même eu du mal à entrer dans le jeu, vous pourriez donc aussi gagner du temps et simplement sauter cette version.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 94,99 $

Mots sauvages

Wild Words est un jeu de puzzle basé sur des mots conçu pour défier le vocabulaire de chacun. Le titre se joue de manière similaire à un jeu de mots croisés ou au jeu Pendu car ce sera votre travail de deviner les mots qui tiendront dans les cases vides affichées au milieu de votre écran. Des indices sont proposés en haut de l’écran, donc vraiment, le gameplay se résume simplement à trouver les mots corrects qui correspondent aux espaces prévus.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

World Robot Boxing 2

World Robot Boxing 2 est juste cela, un jeu de boxe robot. Jusqu’à présent, les critiques ne sont pas très positives, et pour une bonne raison. Non seulement c’est une version buggy, mais les graphismes et la mécanique ne sont pas très bons non plus. Alors que le développeur du jeu se vante qu’il y a 66 robots dans le titre, il n’y en a que six, et tout le reste n’est qu’un simple reskin. Parlez de paresseux, mais là encore, nous discutons d’un jeu mobile sans nom F2P, donc je suppose que c’est prévu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

