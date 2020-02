Warren Buffett a vendu 800 millions de dollars d’actions AAPL au dernier trimestre

Berkshire Hathaway a vendu 800 millions de dollars d’actions Apple au cours du dernier trimestre, selon des documents déposés par la SEC publiés vendredi. Selon le moment où la société immobilière de Warren Buffett aura vendu les 3,7 millions d’actions d’Apple, elle aura gagné entre 806 millions de dollars et près de 1,1 milliard de dollars.

Selon Business Insider, ce qui pourrait ressembler à une vente massive n’est en fait qu’une petite partie de l’investissement de Buffett dans la société de technologie. Berkshire est le plus grand actionnaire d’Apple avec une participation de 5,4% d’une valeur de 72 milliards de dollars, selon les données de Bloomberg.

On ne sait pas ce qui a motivé la vente, mais la société a peut-être voulu diversifier ses avoirs, compte tenu de certains de ses autres investissements au dernier trimestre, tels que Kroger et Biogen. Apple représente 30% du portefeuille de Berkshire Hathaway. Une autre raison possible de la vente est de retirer des liquidités après que les actions d’Apple aient bondi d’un tiers au dernier trimestre, passant d’environ 219 $ à 294 $.

Historiquement, Buffett a hésité à investir dans des sociétés technologiques, mais le magnat des affaires a suggéré qu’il considérait Apple davantage comme une entreprise de consommation et était un investisseur à long terme dans le fabricant d’iPhone.

Le mois dernier, Apple a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 91,8 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 22,2 milliards de dollars, ou 4,99 $ par action diluée, contre un chiffre d’affaires de 84,3 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 20,0 milliards de dollars, ou 4,18 $ par action diluée, au cours du trimestre de l’exercice précédent. . Le trimestre a été le meilleur de l’histoire d’Apple, dépassant le premier trimestre fiscal de 2018.

