Warren Buffett a vendu pour 800 millions de dollars d’actions Apple au dernier trimestre

Warren Buffett, investisseur milliardaire et PDG de la société immobilière Berkshire Hathway, a vendu pour plus de 800 millions de dollars d’actions Apple au cours du dernier trimestre, selon des documents déposés par la SEC vendredi dernier. Selon le moment où Berkshire Hathaway a vendu les 3,7 millions d’actions Apple au cours du dernier trimestre, cela a rapporté à l’entreprise entre 806 millions et 1,1 milliard de dollars.

Selon Business Insider, la transaction peut sembler être une vente massive, mais représente, en perspective, une petite partie du portefeuille du magnat de l’immobilier avec Apple. Berkshire Hathway continue d’être le plus grand actionnaire d’Apple avec une participation de 5,4% dans la société qui vaut actuellement environ 72 milliards de dollars.

La raison exacte de la vente est actuellement inconnue, mais il est supposé que la société a vendu ces actions pour représenter certains des autres investissements de Berkshire au dernier trimestre, en particulier leurs nouveaux investissements dans Kroger et Biogen.

Une autre raison potentielle est que Berkshire essaie de diversifier son portefeuille pendant que les actions d’Apple augmentent. Les actions de la société ont augmenté de 85% au cours de l’année dernière pour atteindre 325 dollars par action, et Apple à elle seule représente actuellement 30% des avoirs de Berkshire.

Warren Buffett est un investisseur de longue date dans Apple, donc la dernière vente ne devrait alarmer personne quant à son opinion en ce qui concerne Apple en tant qu’investisseur. Il continue de détenir la position la plus importante de l’entreprise et continuera probablement de le faire dans un avenir prévisible.