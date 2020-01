. Watch Time épisode 13: Gardien de la santé silencieux, objectifs 2020, défi d’activité

Cette semaine sur . Watch, Zac explore des histoires récentes qui montrent comment l’Apple Watch peut être votre gardien de la santé silencieux avec détection de chute et alertes de fréquence cardiaque, son expérience testant la durée de vie de la batterie de la série 5 dans différents modes pendant les courses de semi-marathon, à court terme et à long terme objectifs avec Apple Watch en 2020, et plus encore.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l’Apple Watch affecte leur vie. . Watch Time est disponible sur les podcasts Apple, Spotify, Overcast et vos lecteurs de podcast préférés via RSS. Abonnez-vous maintenant pour rattraper chaque épisode et entendre automatiquement les nouveaux épisodes dès leur sortie toutes les deux semaines.

Parrainé par FITIV: Téléchargez FITIV Pulse, la solution de remise en forme ultime tout-en-un pour iOS et Apple Watch et bénéficiez de 33% de réduction sur un abonnement d’un an avec code FIT33

Liens discutés dans cet épisode:

La détection des chutes d’Apple Watch fait une apparition hilarante sur le «Late Late Show» de James Corden

La détection de chute d’Apple Watch doit-elle être activée pour tous les âges par défaut?

La détection de chute de l’Apple Watch envoie les ambulanciers paramédicaux à la rescousse lorsqu’un e-biker de San Francisco est heurté en voiture

L’Apple Watch sauve un Brésilien après que des alertes cardiaques ont conduit à un diagnostic de tachycardie potentiellement mortelle

Trois tests de batterie semi-marathon pour l’Apple Watch Series 5 avec LTE, affichage permanent et Apple Music

Le défi d’activité «Ring in the New Year» d’Apple Watch revient en janvier après avoir raté 2019

Entretien hebdomadaire MacStories – numéro 206

