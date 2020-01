“Watchmen” saison 2 ne se passe pas à HBO alors que le créateur de la série s’éloigne – .

Bien avant que les Watchmen de HBO ne soient réellement diffusés sur les ondes, le créateur de la série Damon Lindelof a clairement indiqué que la saison de télévision que lui et ses écrivains avaient concoctée raconterait une histoire complète avec une fin définitive. Il n’a pas exclu une deuxième saison, mais a déclaré qu’il n’envisagerait de revenir que s’il avait autre chose à dire. Il s’avère que ce n’était pas le cas, car il a confirmé à USA Today cette semaine qu’il n’était pas intéressé par plus de Watchmen.

Bien que Lindelof dit qu’il a donné à HBO sa bénédiction de faire plus de Watchmen sans lui si le réseau lui plaît, il s’est officiellement éloigné de l’émission après une première saison acclamée par la critique et populaire. Si HBO veut continuer l’histoire, ou peut-être en raconter une toute nouvelle dans le même univers, ce sera sans Lindelof.

Compte tenu du nombre de personnes qui ont regardé la première saison, il semble probable que HBO explore au moins ses options lorsqu’il s’agit de s’appuyer sur la série, mais le chef de la programmation de HBO Casey Bloys a versé de l’eau froide sur l’idée de continuer à travailler sur la série sans l’homme qui l’a conçu en premier lieu.

“Il serait difficile d’imaginer le faire sans que Damon ne soit impliqué d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Bloys à USA Today.

Mais, selon les mots du Dr Manhattan, «rien ne finit jamais», et même si cela prend quelques années à Lindelof pour revenir et tenter un autre coup dans cet univers, ou HBO trouve une nouvelle équipe avec une nouvelle idée, nous » re sans compter l’idée de plus de Watchmen jusqu’à ce que la série soit officiellement annulée par le réseau pour de bon.

Source de l’image: HBO

