watchOS 6.1.3 corrige un bug pour les propriétaires de montres en Islande

Apple a publié watchOS 6.1.3 qui corrige un bogue pour les propriétaires d’Apple Watch en Irlande. Pour les personnes disposant d’un iPhone exécutant iOS 12 et d’une Apple Watch compatible, vous verrez également watchOS 5.3.5 disponible.

watchOS 6.1.3

Cette mise à jour corrige un bug qui empêchait la notification de rythme cardiaque irrégulier de fonctionner pour les propriétaires d’Apple Watch en Islande.

Apple n’a pas fourni de notes de publication pour watchOS 5.3.5, mais il est sûr de dire qu’il contiendra également des corrections de bugs et des améliorations. Vous pouvez installer watchOS 6.1.3 en accédant à l’application Watch sur votre iPhone via Général> Mise à jour du logiciel.

