watchOS 7 wishlist – Quelle est la prochaine étape pour Apple Watch

J’ai écrit un tas de colonnes sur les raisons pour lesquelles je pense que l’Apple Watch est l’appareil le plus important qu’Apple ait jamais fabriqué, l’appareil électronique grand public le plus important jamais créé, et essentiellement le gadget de la dernière putain de décennie. Parce qu’il sauve des vies par sa conception.

Une grande partie du mérite revient à watchOS – le logiciel qui pilote le matériel de la montre. C’est ce qui nous a donné ces fonctionnalités vitales comme les notifications de fréquence cardiaque, la détection des chutes et l’application ECG.

Et, bien que les watchOS 6 bits actuels soient, bien sûr, les meilleurs à ce jour, il y a encore beaucoup plus que j’aimerais voir avec watchOS 7.

Mieux toujours

Always-on est super. Il permet enfin à l’Apple Watch de fonctionner comme, vous le savez, une montre. Mais il y a encore quelques choses qui pourraient m’améliorer.

Tout d’abord, la possibilité de gérer les interactions de base même en mode toujours activé. En ce moment, si je ne bouge pas suffisamment pour déclencher un réveil, j’essaie de glisser vers le bas pour voir une notification et rien ne se passe. Ensuite, je glisse généralement à nouveau. Ensuite, je me souviens d’appuyer pour le réveiller. Ensuite, je glisse à nouveau pour enfin voir ma notification.

Ce serait formidable si un balayage réveillait également l’écran. Je veux dire, ce serait plus grand s’il le réveillait et montrait également la notification, mais au moins l’ajout de balayage aux gestes de réveil signifierait que mon deuxième balayage réflexe montrerait la notification et me ferait gagner du temps non seulement par tant de personnes roule les yeux.

Ce qui serait également génial, c’est s’il est toujours allumé en mode ultra basse consommation. Je veux dire, je sais que cela semble contradictoire, mais la façon dont la faible puissance fonctionne actuellement, vous devez appuyer sur le bouton pour obtenir l’heure. Une version qui garde l’heure, même si elle ne dure pas aussi longtemps, serait idéale pour les voyages si vous oubliez votre chargeur et avez besoin de survivre mais aussi de garder le temps.

Regarder les visages

Je sais que certaines personnes veulent toujours un magasin Watch Face également. Apple n’autoriserait ni ne pourrait jamais permettre l’abus gratuit de droits d’auteur qui s’est produit sur de nombreux autres magasins de montres au fil des ans, de sorte qu’il se retrouverait probablement comme le magasin iMessage.

Ce ne serait pas la pire chose au monde. Bébé Yoda tous les visages. Mais ce que j’aimerais encore plus, c’est la possibilité de mieux personnaliser mes propres visages.

Celui-ci est sur ma liste de souhaits depuis des années. Donnez-moi un visage où je peux définir une image d’arrière-plan ou une série d’entre eux, puis une suite complète de complications au niveau de l’infographie – analogique ou numérique – que je peux personnaliser par-dessus.

Ensuite, je peux créer mon propre visage Baby Yoda, ou Superman, ou tout ce que je veux.

Voyage dans le temps

Peu de temps après l’introduction de l’Apple Watch, Apple a ajouté Time Travel. Avec lui, vous pouvez utiliser la couronne numérique pour faire défiler vers l’arrière et vers l’avant les ensembles de données. Voyez ce qui était et ce qui serait.

Mais, peu de temps après, Apple a éloigné Time Travel de tout sauf du cadran solaire.

Et je suis encore super salé à ce sujet.

Chaque fois que je regarde mon prochain événement sur le visage infographique, j’essaie de faire défiler pour voir ce qui va suivre ou ce qui s’est passé plus tôt, et rien ne se passe et rien ne se passe. Il reste juste coincé là-bas, une partie de mon émerveillement enfantin reste juste coincé avec.

Idéalement, chaque complication de grande taille aurait une fonction de liste qui pourrait être facilement parcourue avec la couronne numérique.

Parce que tout cadran de montre où vous utilisez la couronne numérique et rien ne se passe n’est qu’un gaspillage du mécanisme d’interactivité le plus unique de la montre.

applications

C’est marrant. Pour une entreprise comme Apple qui se targue de la continuité de l’expérience, l’iPad et l’Apple Watch ont toujours manqué certaines des applications iPhone qui permettraient exactement ce type d’expérience.

L’année dernière, avec watchOS 6, nous avons démarqué l’astérisque enfin l’astérisque a obtenu des mémos vocaux et une calculatrice. Mais toujours pas de notes.

Bien sûr, il existe des alternatives tierces phénoménales comme Drafts, où vous pouvez dicter directement dans la montre, puis modifier et étendre sur l’iPhone ou l’iPad ou autre.

Mais, Drafts en fait bien plus, et cette fonctionnalité de base devrait également être la fonctionnalité par défaut pour les personnes qui utilisent l’application Notes par défaut. Et cela signifie que nous avons besoin de l’application Notes par défaut sur la montre.

Chaque application par défaut devrait être partout, sinon, elle compromet leur pleine valeur, cette continuité d’expérience, partout.

Suivi du sommeil

L’Apple Watch a été lancée avec un coaching et un suivi des exercices de base et elle ne cesse de s’améliorer depuis. Il a ajouté la respiration en peu de temps. Hormis la nutrition, le suivi et le coaching du sommeil font toujours défaut.

Il y a un tas d’applications qui le fournissent sur watchOS, y compris Beddit, qu’Apple a racheté en mai 2017, mais rien de intégré.

Plus important encore, rien n’est économe en énergie.

J’imagine qu’Apple sort une toute nouvelle montre optimisée pour le suivi du sommeil, où elle passe en mode ultra-faible pendant la nuit et ne fait que suivre le sommeil, avec une charge encore plus rapide lorsque vous avez besoin de recharger.

Mais je serais ravi de voir que ce mode est également une mise à jour logicielle watchOS pour tous les appareils récents, et une API – interface de programmation d’application – afin que toute application de suivi du sommeil puisse l’utiliser.

iPhone gratuit

C’est, bien sûr, le grand. Et maintenant, avec toujours géré l’année dernière, cette année, il passe en haut de ma liste: l’indépendance de l’Apple Watch.

À l’heure actuelle, si vous voulez une Apple Watch, vous devez également avoir un iPhone. Pas seulement en général, à utiliser pour configurer votre Apple Watch, mais à perpétuité pour gérer certaines des fonctionnalités de téléphonie et autres, et les mises à jour à venir.

L’iPhone et l’iPad étaient aussi comme ça, liés à iTunes sur un Mac ou un PC Windows. Mais, avec iOS 5 et iCloud, ils étaient sans PC.

L’Apple Watch est un appareil beaucoup plus limité et contraint que même les premiers iPhones et iPads. Il ne peut tout simplement pas transporter l’alimentation et n’a pas la taille d’écran nécessaire pour gérer tout sur l’appareil de la même manière que ces appareils.

Mais nous y arrivons. Nous avons même eu un App Store sur appareil l’année dernière. Maintenant, comme l’écran de l’Apple Watch est si petit, je ne veux pas qu’Apple arrache toutes les fonctionnalités de l’application iPhone Watch. C’est tellement plus facile à utiliser. En fait, j’adorerais aussi une application iPad Watch and Activity. Enfer, un Android comme iTunes pour Windows qui a rendu possible tout cet effet de halo.

J’espère juste que nous avons atteint un point où n’importe qui, iPhone ou iPhone, peut acheter une Apple Watch, la mettre en place et se mettre littéralement en marche avec d’autres appareils en tant qu’améliorations bénéfiques. Pas de limitations. Mais réelle, pleine liberté. Voilà toute l’histoire.