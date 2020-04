Web Video Caster peut diffuser des vidéos d’Android et iOS sur votre Chromecast, Roku, Apple TV et bien d’autres (sponsorisé)

Avec autant de Chromecasts, Rokus, Apple TV et autres appareils de streaming vidéo différents sur le marché, le simple streaming d’une vidéo depuis votre téléphone vers votre téléviseur n’est pas aussi simple qu’il devrait l’être. Pour donner un sens au chaos, InstantBits a conçu une application de streaming vidéo universelle qui peut lire des vidéos sur la plupart des téléviseurs de votre maison, quel que soit le récepteur ou le système d’exploitation qui les alimente. Voici tout ce que vous devez savoir sur Web Video Caster, le navigateur Web le mieux noté pour diffuser des vidéos sur la télévision.

Une application de streaming vidéo universelle pour les téléviseurs de votre vie

Contrairement à Google Cast qui s’appuie sur des logiciels et du matériel spécifiques pour fonctionner, Web Video Caster fonctionne avec une variété d’appareils et de systèmes d’exploitation. L’application est spécialisée dans la détection de vidéos que certains navigateurs ne reconnaissent pas, ainsi que dans le streaming de contenu que d’autres applications ne sont pas capables de lire en raison des exigences du serveur ou des restrictions sur les récepteurs de streaming comme ceux vus avec Chromecast, Roku et Apple TV. En renonçant à ces obstacles, Web Video Caster est essentiellement une application de streaming vidéo universelle qui peut fonctionner avec tous ces différents appareils, et bien d’autres.

Fonctionnement de Web Video Caster

Web Video Caster n’est pas une application de mise en miroir d’écran. Au lieu de cela, il utilise une interface de navigateur qui vous permet d’envoyer des vidéos de la plupart des sites Web à votre téléviseur. L’application transmet ensuite automatiquement l’adresse de la vidéo à votre appareil de diffusion en continu cible où elle est téléchargée, décodée et reproduite sur l’écran pour être visionnée. Tout cela se produit en quelques secondes, vous permettant de diffuser facilement du contenu sur n’importe quel appareil pris en charge. En prime, Web Video Caster peut également diffuser des fichiers locaux qui sont stockés directement sur votre téléphone et vos listes de lecture IPTV.

Conçu pour tout le monde, encore mieux pour les amateurs de vidéos

Web Video Caster est conçu pour apaiser tous les types de visionneuses de vidéos, des utilisateurs occasionnels aux bingers de contenu dévoués. Pour commencer, l’application est compatible avec une large gamme de protocoles de streaming, y compris Google Cast, Apple AirPlay, DLNA, Roku et bien d’autres. Web Video Caster comprend des sous-titres, des styles de sous-titres et des commandes de lecture, même lorsqu’il est utilisé via des récepteurs de streaming qui ne prennent pas en charge ces options en mode natif. L’application est même capable de diffuser du contenu en ligne que certains récepteurs ne pourraient pas télécharger sans l’aide innovante de l’application.

Pourquoi choisir Web Video Caster?

Bien que Web Video Caster dispose d’une suite de fonctionnalités premium qui peuvent être déverrouillées à partir de l’application, toutes les fonctionnalités requises pour lire des vidéos sont gratuites sans limite de temps ni filigrane. La version premium de l’application est disponible sur Google Play Pass depuis son lancement, permettant aux abonnés d’accéder à la gamme complète de fonctionnalités de l’application sans frais supplémentaires.

Web Video Caster a également été présenté à maintes reprises sur la page Google Play Store, mettant en lumière sa note de 4,5 étoiles à partir de plus de 275 000 avis. Enfin, l’équipe Web Video Caster est fière d’offrir un service client rapide et convivial aux utilisateurs gratuits et payants. Ils s’efforcent d’écouter leurs fans et de mettre à jour Web Video Caster en fonction directement des commentaires des utilisateurs.

Obtenez Web Video Caster sur Android et iOS

Web Video Caster est en développement depuis six ans, faisant ses débuts sur Android avant de suivre avec une version iOS. Bien que ce dernier ait seulement un an et demi, il possède déjà bon nombre des mêmes fonctionnalités que son homologue Android, ce qui fait de Web Video Caster une solution de streaming efficace pour les deux principaux systèmes d’exploitation mobiles.

Pour essayer Web Video Caster, vous pouvez télécharger la version Android du Google Play Store ici ou télécharger la variante iOS de l’App Store ici. Les deux sont disponibles gratuitement et sont livrés avec l’option de mise à niveau vers Web Video Caster Premium – qui comprend des signets, un historique vidéo récent, une page d’accueil personnalisée et aucune annonce – pour un paiement unique et simple de 4,99 $. Si c’est la première fois que vous téléchargez l’application, vous disposez également de 48 heures pour bénéficier de 20% de réduction sur votre achat du service premium, le ramenant à seulement 3,99 $. Web Video Caster Premium est également disponible dès maintenant pour tous les abonnés Google Play Pass.

Remarque: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les vues ou opinions de l’équipe Android Police. Des messages comme ceux-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

