Wedbush: Apple se prépare à des résultats “apocalyptiques”

Un rapport suggère que l’analyste de Wedbush, Dan Ives, pense qu’Apple se prépare à des résultats “semblables à une catastrophe” à la suite de la pandémie de coronavirus.

Tel que rapporté par Seeking Alpha:

L’analyste de Wedbush Dan Ives fait le point sur la nouvelle d’Apple (NASDAQ: AAPL) qui fermera tous ses magasins en dehors de la Chine jusqu’au 27 mars.

Dès le départ, Ives affirme que la fermeture des magasins aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde est clairement la bonne décision lors d’une crise sanitaire mondiale.

Comme indiqué, Apple a fermé tous ses magasins de détail en dehors de la Chine jusqu’au 27 mars, ce qui aura un impact significatif sur les revenus. Selon leur rapport, Ives a déclaré ce qui suit concernant les performances d’Apple en mars et la situation mondiale actuelle:

“L’impact fondamental pour le trimestre de mars s’ajoute à ce qui se prépare déjà à des résultats similaires à ceux du Jugement Dernier alors que nous continuons de nous concentrer sur un nombre FY21 plus normalisé comme la bonne façon d’évaluer Apple aux niveaux actuels. Notre objectif principal est avec la 5G en tête. les objectifs devraient toujours se situer entre 215 millions et 220 millions d’unités, compte tenu de l’exercice 21, une fois que nous serons de l’autre côté de la crise mondiale actuelle de «choc» tragique. »

S’adressant à Bloomberg TV, Ives avait précédemment déclaré qu’il pensait que le moment était désormais propice pour acheter des actions à la fois d’Apple et de Microsoft.

Dan Ives de Wedbush Securities estime que le moment est encore propice pour acheter des actions Apple et Microsoft

– Bloomberg TV (@BloombergTV) 11 mars 2020

Après le déclenchement initial, le cours de l’action d’Apple avait chuté de 20% par rapport à son plus haut de janvier de 327,85 $ par action. Plus tôt cette semaine, les actions du monde entier ont considérablement chuté, et le cours des actions d’Apple a chuté dans le trading. Vendredi, cependant, AAPL a récupéré une grande partie des pertes des jours précédents et, à la fin du jeu, elle s’était complètement rétablie par rapport aux deux jours précédents.

Pour l’avenir, le rapport affirme que les objectifs de vente d’Apple pour 2021 devraient se situer entre 215 et 220 millions d’unités tirées par la 5G, et que les performances de l’année prochaine seront un véritable reflet de la valeur d’Apple. Le rapport affirme que Wedbush a maintenu la note d’Apple comme «surperformante».