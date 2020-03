WhatsApp aidera bientôt les utilisateurs à lutter contre les fausses nouvelles

WhatsApp développe actuellement une nouvelle fonctionnalité pour aider à lutter contre la propagation de la désinformation et des fausses nouvelles. Selon WABetaInfo, le code faisant allusion à cet ajout potentiel est apparu pour la première fois dans l’application il y a environ un an et a depuis connu un développement ultérieur dans la version bêta 2.20.94.

La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de rechercher directement le contenu des messages qui leur sont transmis sur Internet pour vérifier leur validité. Il semble que l’application ajoute une icône de recherche à côté de ces messages, et lorsque les utilisateurs cliquent sur cette icône, l’application affiche une boîte de dialogue leur demandant s’ils souhaitent vérifier le contenu via Google. Si l’utilisateur appuie sur «Rechercher sur le Web», il collera le message dans son intégralité dans la recherche Google pour aider à vérifier la crédibilité des informations.

Bien que cette fonctionnalité puisse paraître différente au moment où elle deviendra publique, la société a confirmé qu’elle publiera au moins quelque chose de similaire à l’avenir.

“Nous travaillons sur de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à trouver plus d’informations sur les messages qu’ils reçoivent qui ont été transmis plusieurs fois”, a déclaré un porte-parole de WhatsApp à TechCrunch. “Cette fonctionnalité est actuellement en cours de test, et nous sommes impatients de la déployer dans un avenir proche.”

Compte tenu de la pandémie actuelle de coronavirus, cela pourrait être l’un des meilleurs moments pour la société appartenant à Facebook pour publier une telle fonctionnalité. Il y a beaucoup de désinformation sur le virus et la maladie qu’il provoque – COVID-19 – flottant, et cette fonctionnalité de recherche pourrait aider à filtrer cela. Ce sera également un outil utile pour lutter contre la désinformation sur toutes sortes de sujets, y compris la politique nationale et mondiale.

