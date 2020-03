WhatsApp ajoute deux fonctionnalités pour lutter contre la désinformation des coronavirus

En temps normal, les médias sociaux sont essentiels pour nous aider à rester en contact avec des proches et à suivre l’actualité. Son rôle a été massivement amplifié ces jours-ci, alors que le monde fait face à l’un des plus grands défis que nous ayons vus ces derniers temps. Mais vous devez garder à l’esprit que tout ce que vous voyez en ligne n’est pas correct, et tout le monde ne le sait pas. WhatsApp comprend le rôle qu’elle joue dans la propagation des informations et ajoute deux fonctionnalités pour garder tout le monde correctement informé et les aider à repérer les mauvaises histoires et les faits.

Le premier ajout est la possibilité de discuter avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cliquez simplement sur ce lien pour démarrer une conversation WhatsApp. Tout est automatisé avec des numéros à la place des menus, mais il y en a suffisamment pour obtenir les derniers numéros de pandémie, lire des conseils pour vous protéger, voir les réponses aux questions les plus courantes, consulter certains mythbusters, lire les actualités, etc.

Discutez avec l’Organisation mondiale de la santé pour obtenir les dernières informations.

La seconde est toujours en cours de déploiement: une nouvelle icône de recherche apparaît à côté des textes transférés (elle devrait également apparaître pour les images et les vidéos plus tard), mais elle n’est pas encore en ligne pour tout le monde. Il vous permet de lancer une recherche Google pour tout message texte lourdement transféré. Selon le contenu du message, cela devrait vous aider à repérer de faux titres ou articles, à voir si le texte a été publié dans un endroit réputé ou non, et même à vérifier rapidement les faits.

Recherchez des messages texte transférés sur le Web.

Le chat de l’OMS fonctionne sur n’importe quelle version de WhatsApp, quant à l’icône de recherche, vous devrez peut-être être sur une version plus récente pour le voir, et même alors, c’est un commutateur côté serveur. Pour augmenter vos chances, assurez-vous que vous êtes sur la dernière version bêta de WhatsApp 2.20.96 (APK Mirror) ou récupérez-la sur le Play Store.

Merci: Armando, Moshe, Ibrahim