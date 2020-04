WhatsApp déploie des appels de groupe de 8 personnes

Cette histoire a été initialement publiée 2020/04/21

04h11 PDT le 21 avr.2020 et dernière mise à jour 2020/04/28

23 h 26 PDTA le 28 avril 2020.

WhatsApp prend en charge les appels audio et vidéo de groupe depuis 2018, mais vous avez toujours été limité à appeler trois autres personnes à la fois. Pendant les périodes de commandes à domicile et de quarantaine, cela peut ne pas être suffisant pour rester en contact avec tous vos amis et votre famille. Une mise à jour du canal bêta de WhatsApp améliore cette situation car elle augmente la limite à huit participants (vous y compris) pour les premiers utilisateurs, mais elle implique également un changement côté serveur.

Droite: Version actuelle avec jusqu’à quatre participants. La gauche: Nouvelle version avec jusqu’à huit participants (capture d’écran iOS).

WABetaInfo signale que les premières personnes utilisant la version bêta actuelle de WhatsApp sur Android (et iOS) peuvent profiter de la limite de taille de groupe accrue. Lorsque vous êtes sur le test, vous pouvez démarrer un tel appel en vous rendant dans l’onglet Appels, en appuyant sur le bouton de nouvel appel dans le coin inférieur droit, et choisissez l’option d’appel de groupe. Si la barre d’application supérieure vous indique que vous pouvez ajouter jusqu’à sept participants, vous devriez être prêt à partir. Gardez à l’esprit que tout le monde à cet appel doit utiliser la dernière version de WhatsApp beta, donc cela peut prendre un certain temps avant que la plupart des gens puissent réellement utiliser ces groupes plus importants.

Avertissement lorsque d’autres personnes utilisent une ancienne version de WhatsApp.

La fonctionnalité est en ligne pour certains sur la version bêta 2.20.133 de WhatsApp, que vous pouvez obtenir en vous inscrivant sur le Play Store ou en la téléchargeant depuis APK Mirror. Étant donné que la fonctionnalité est déployée via une mise à jour côté serveur en plus de cela, vous ne pourrez peut-être pas en profiter immédiatement, mais cela devrait finalement arriver à tout le monde.

Officiel

WhatsApp a officiellement annoncé que les appels vidéo et vocaux prendront en charge jusqu’à huit participants et ont annoncé que la fonctionnalité commencerait à être déployée dans une prochaine version de WhatsApp sur le Play Store. Je peux confirmer que la limite d’appel de groupe augmentée est déjà en ligne pour moi dans la version bêta 2.20.143, que vous pouvez obtenir sur APK Mirror. Gardez à l’esprit que toutes les personnes participant à un appel de groupe de 8 personnes doivent être sur une version prise en charge, vous devrez donc peut-être attendre que la mise à jour stable arrive sur le Play Store avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité.