WhatsApp devrait désactiver le transfert de messages s’il veut lutter contre la désinformation

WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, et plus d’un quart de ceux-ci – un peu plus de 500 millions – viennent de l’Inde uniquement. Des services de données cellulaires abordables combinés à un afflux de téléphones à budget décent ont permis à WhatsApp de prospérer, et l’utilisation de la plate-forme appartenant à Facebook est omniprésente à travers le pays.

Tous mes amis sont sur la plate-forme, et je reçois des mises à jour sur tout, des relevés de carte de crédit de ma banque, des informations de vol de ma compagnie aérienne, et même des recommandations Netflix directement sur WhatsApp. Le service a même remplacé les médias traditionnels dans certaines régions de l’Inde, les gens s’inscrivant pour obtenir des mises à jour des nouvelles directement des groupes WhatsApp – même en payant des frais d’accès à ces groupes.

WhatsApp a changé la façon dont nous communiquons, mais il est de plus en plus utilisé comme un outil pour diffuser la désinformation.

Il est juste de dire que WhatsApp a eu un impact profond sur la culture indienne, et comme c’est souvent le cas avec tout service de messagerie qui a une telle base d’installation, il y a beaucoup de mauvais acteurs diffusant des informations erronées sur la plate-forme. Il est facile de partager des informations erronées sur les groupes WhatsApp; il n’y a aucun moyen de vérifier l’authenticité d’un message, il n’y a pas de lien public pour les groupes ou un moyen fiable de retracer l’origine d’un faux message. Lorsque vous combinez tout cela et le fait que WhatsApp dispose d’une fonction de transfert de message qui facilite le partage de fausses nouvelles à des dizaines de groupes à la fois, il est facile de voir pourquoi il y a tant de désinformation sur la plate-forme.

Des messages falsifiés concernant l’enlèvement d’enfants et les prélèvements d’organes sur la plate-forme ont abouti à la mort de sept personnes en 2017, et les transmissions de WhatsApp ont été liées à plus de deux douzaines de décès au cours des trois dernières années.

Le transfert de messages de WhatsApp s’est avéré être un conduit utile pour ceux qui partagent des informations erronées. Dans un certain contexte, j’obtiens plus de 50 transferts WhatsApp chaque jour. Les attaquants ont tendance à être tout, des dernières nouvelles, des mèmes, des citations concises, etc., et un bon nombre d’entre eux incluent également des liens vers des sites de phishing conçus pour voler des informations de connexion pour les services bancaires ou les sites de streaming.

Avec la pandémie de coronavirus conduisant à un verrouillage à l’échelle nationale pendant trois semaines, les attaquants de WhatsApp se sont récemment concentrés sur les moyens de lutter contre COVID-19. Mais alors que le CDC favorise la distanciation publique et les masques, les attaquants de WhatsApp ont tendance à pousser des faits non prouvés – affirme que le virus ne survit pas à des températures élevées – et que manger du rasam (un plat du sud de l’Inde à base de tomates, de piment et de lentilles) peut débarrasser quelqu’un de COVID-19.

Ensuite, il y a des attaquants qui ont tendance à être si ridicules qu’ils mendient la croyance. Le plus évident dans cette catégorie est un attaquant qui a fait le tour il y a quelques semaines et qui a déclaré que l’Inde était en mesure d’empêcher une nouvelle infection au COVID-19 parce qu’un milliard de personnes ont agité leurs casseroles et poêles à l’unisson pendant cinq minutes. L’attaquant a même allégué qu’un satellite de la NASA a montré que le coronavirus battait en retraite grâce aux “ondes sonores de niveau cosmique” générées par tous les coups d’ustensiles.

WhatsApp doit prendre ses responsabilités et déployer des mesures strictes pour lutter contre la désinformation.

C’était évidemment un message falsifié, mais il était partout sur WhatsApp. Et bien qu’il soit évident de voir que le message est faux, ce n’est pas le cas pour un grand sous-ensemble de la population. Les transferts WhatsApp sont particulièrement dévastateurs car ils mélangent des informations factuelles avec des détails falsifiés, et le plus souvent, il est difficile de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Imaginez que vous êtes quelqu’un qui croit aux informations contenues dans ce message sur le retrait du coronavirus en Inde. Vous passeriez alors votre journée à ignorer le fait que la pandémie qui a déjà tué 40 000 humains au cours des trois derniers mois. WhatsApp transmet non seulement des dommages, mais ils fournissent un faux sentiment de sécurité qui pourrait s’avérer désastreux à long terme.

Ensuite, il y a le problème de la confidentialité: peu de temps après le début du verrouillage, on m’a transmis un fichier contenant les noms, numéros de téléphone et adresses de tous ceux qui avaient fait des tests pour COVID-19 dans mon état. Ce n’était pas une liste de patients qui avaient le virus, mais seulement ceux qui avaient été testés. Comme vous pouvez l’imaginer, les personnes identifiées dans le document ont été constamment harcelées.

WhatsApp doit prendre en charge ici et déployer des outils significatifs pour lutter contre la désinformation sur sa plate-forme. Il devrait commencer par désactiver complètement le transfert de messages, car cela limitera la facilité avec laquelle les fausses nouvelles se propagent sur la plate-forme. En forçant tout le monde à copier et coller manuellement du texte dans chaque groupe, WhatsApp sera également en mesure d’avoir une meilleure idée de l’origine d’un message falsifié.

Ce sont des temps sans précédent, et la dernière chose dont nous avons besoin est une panique inutile provoquée par la désinformation. WhatsApp dit qu’il est sérieux de s’attaquer aux fausses nouvelles sur sa plate-forme et a mis en place un moyen pour les utilisateurs de rechercher le Web directement à partir du service. Bien que ce soit un pas dans la bonne direction, cela doit en premier lieu réduire la propagation de la désinformation. Pour ce faire, il doit supprimer complètement le transfert de messages.

