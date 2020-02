WhatsApp fonctionnerait en mode sombre pour WhatsApp Web, desktop

L’équipe de WhatsApp a mis du temps à apporter le mode sombre à l’application de messagerie, et a finalement lancé l’option d’interface utilisateur conviviale plus tôt cette année. Mais WhatsApp Web et la version de bureau sont toujours limités au mode d’éclairage saisissant.

Heureusement, le pronostiqueur fréquent WABetaInfo a révélé que l’équipe s’efforce d’apporter le mode sombre à WhatsApp Web et à l’application de bureau. Découvrez une capture d’écran de l’application de bureau ci-dessous.

WABetaInfo

Tout comme le mode sombre mobile, il est clair que ce n’est pas tout à fait un mode sombre compatible OLED. De toute façon, il fait encore assez sombre pour ne pas vous aveugler au milieu de la nuit.

Le mode sombre WhatsApp Web et bureau est certainement un travail en cours, comme en témoignent les arrière-plans blancs sur les emojis ci-dessous.

WABetaInfo

Le mode sombre n’est pas accessible au public dans WhatApp Web ou l’application de bureau, et si la chronologie ressemble à l’application mobile, vous ne devriez pas vous attendre à un lancement de sitôt non plus. Nous avons d’abord entendu parler d’un mode sombre dans WhatsApp en 2018, et il n’a été lancé qu’au début de cette année.

Néanmoins, nous sommes heureux de voir que la société travaille également sur cette fonctionnalité pour les versions de bureau et Web. Maintenant, à propos d’un mode sombre OLED pour l’application mobile.