WhatsApp introduit officiellement le mode sombre sur Android et iOS

WhatsApp rejoint enfin le train de thèmes sombres pour iOS et Android, déployant aujourd’hui une mise à jour pour les utilisateurs des deux systèmes d’exploitation. La firme travaillait sur la mise à jour depuis un peu plus de deux ans maintenant, les utilisateurs ayant enfin accès à la nouvelle fonctionnalité en version bêta il y a quelques mois.

Quant à savoir pourquoi cela a pris autant de temps, WhatsApp ne voulait pas simplement basculer l’interrupteur et tourner son application du clair au foncé. Ils ont priorisé deux facteurs tout en travaillant sur cette mise à jour:

Lisibilité: lors du choix des couleurs, nous voulions minimiser la fatigue oculaire et utiliser des couleurs plus proches des valeurs par défaut du système sur iPhone et Android respectivement.

Hiérarchie de l’information: nous voulions aider les utilisateurs à concentrer facilement leur attention sur chaque écran. Nous l’avons fait en utilisant la couleur et d’autres éléments de conception pour nous assurer que les informations les plus importantes se démarquent.

C’est probablement aux utilisateurs de décider à quel point ils ont réussi dans ces deux domaines. Certains utilisateurs auraient préféré que WhatsApp propose un thème sombre OLED pour des téléphones tels que l’iPhone 11 Pro et le Pixel 4 XL, mais cela semble quand même. Si vous êtes sur Android 10 ou iOS 13, le thème sombre de WhatsApp est contrôlé via le paramètre qui définit le thème sombre à l’échelle du système. Si vous êtes sur Android 9 et inférieur, vous obtiendrez toujours le mode sombre, il vous suffit de plonger dans Paramètres WhatsApp> Chats> Thème> et sélectionnez “Dark” pour l’activer.

La mise à jour est disponible immédiatement dans les magasins d’applications respectifs.

WhatsApp pour Android: tout ce que vous devez savoir!