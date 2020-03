WhatsApp pourrait bientôt introduire des messages autodestructeurs

Ayant déjà pris l’engagement de garantir votre confidentialité en protégeant par mot de passe vos sauvegardes de chat, la société travaille maintenant à vous permettre de vous débarrasser entièrement des messages grâce à des messages auto-destructeurs inspirés de Snapchat.

Comme le rapporte WABetaInfo, la dernière version bêta (version 2.20.83 / 2.20.84) de l’application appartenant à Facebook comprend une option “Supprimer les messages” pour les chats privés. Les versions bêta précédentes avaient déjà ajouté un paramètre similaire pour les discussions de groupe, mais WhatsApp a désormais étendu la fonctionnalité aux conversations personnelles.

Lorsque vous ouvrez le profil d’une personne dans WhatsApp, vous pouvez maintenant voir la nouvelle option juste au-dessus de l’invite “Cryptage”. En cliquant dessus, une fenêtre contextuelle vous permet de définir une minuterie pour la suppression automatique. Les options actuellement disponibles varient de 1 heure à 1 an.

Une fois qu’il est activé, une icône d’horloge à côté des reçus de lecture marquera les messages définis pour l’autodestruction.

Malheureusement, la mise en œuvre, telle qu’elle se présente, semble être considérablement inférieure à celle des concurrents de WhatsApp. Telegram – et même le propre Messenger de Facebook – vous permettent de créer un nouveau chat séparé pour des conversations plus sensibles que vous voulez intentionnellement éphémères.

Cependant, la version de WhatsApp de la fonctionnalité, au moins pour le moment, semble être tout ou rien et marquera tous vos nouveaux messages pour l’autodestruction, sans la granularité offerte par d’autres applications.

Et comme toujours, ce n’est qu’une fonctionnalité des tests. Bien qu’il soit probable que WhatsApp le publiera finalement, il est également possible que les pouvoirs en vigueur éliminent complètement la fonctionnalité. Espérons qu’ils ne le font pas – et que notre attente pour cette fonctionnalité ne soit pas aussi longue que celle du mode sombre.

