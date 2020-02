WhatsApp: tout ce que vous devez savoir!

Source: Joe Maring / Android Central

WhatsApp est l’une des plus grandes plates-formes de messagerie autour, avec le service appartenant à Facebook vantant plus de deux milliards d’utilisateurs mensuels. Bien que le service ne soit pas important aux États-Unis, son utilisation est presque omniprésente sur des marchés comme l’Inde et le Brésil, où il est utilisé pour tout, du suivi de la livraison aux paiements.

Même si elle traîne derrière des choses comme Facebook Messenger et même des SMS par SMS ici aux États-Unis, WhatsApp est une application extrêmement puissante que vous devez vous familiariser avec.

Que vous soyez un pro de WhatsApp ou un débutant, voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet!

Messager ultime

WhatsApp

Tant de fonctionnalités, tout cela gratuitement

WhatsApp se distingue comme l’une des meilleures applications de messagerie sur le marché grâce à sa suite de fonctionnalités et son prix d’entrée gratuit. Vous pouvez envoyer des SMS à n’importe qui, passer des appels vocaux / vidéo et accéder à vos conversations sur n’importe quel appareil. Il n’y a aucune raison de ne pas l’utiliser.

WhatsApp est une plateforme de messagerie gratuite

Si vous n’êtes pas entièrement sûr de ce qu’est WhatsApp, voici le pitch de l’ascenseur. WhatsApp est une application de messagerie gratuite qui vous permet d’envoyer des messages texte, audio et image via des données / Wi-Fi à toute autre personne disposant de l’application.

Cela fonctionne exactement comme les SMS, mais avec une tonne de fonctionnalités supplémentaires qui rendent l’expérience plus agréable. Certains des plus gros avantages de WhatsApp sont la messagerie de groupe facile à utiliser, l’accès aux messages sur votre bureau, le cryptage de bout en bout qui sécurise vos conversations, et bien plus encore. Vous obtiendrez également de petits cadeaux comme des reçus de lecture (afin que vous sachiez quand vos messages ont été vus) et des indicateurs de frappe pour les personnes avec lesquelles vous discutez.

En dehors de la messagerie, WhatsApp vous permet de passer des appels vocaux, des appels vidéo et il dispose d’une fonction d’état qui est essentiellement sa propre version d’Instagram Stories.

La meilleure partie? Vous obtenez tout cela 100% gratuit.

L’installation est super facile

Si vous êtes intéressé par ce que WhatsApp a à offrir et que vous souhaitez commencer par vous-même, cela est incroyablement facile. Téléchargez l’application, suivez les instructions qu’elle vous donne et vous serez prêt à partir.

WhatsApp peut être un peu intimidant la première fois que vous l’ouvrez, donc pour vous assurer de savoir ce que vous faites et où tout se trouve, nous avons créé un guide détaillé qui vous guide tout au long du processus de démarrage de WhatsApp et de tous ses principales caractéristiques.

Besoin d’aide pour inviter des personnes à utiliser WhatsApp avec vous? C’est couvert dans notre guide. Vous ne savez pas comment utiliser le statut WhatsApp? Cela s’explique aussi.

Comment configurer et commencer à utiliser WhatsApp pour Android

WhatsApp fonctionne pour Android et iOS

L’une des meilleures parties de WhatsApp est le fait qu’il fonctionne à la fois sur Android et iOS. Contrairement à iMessage, qui n’est disponible que pour les appareils Apple, vous pouvez télécharger et utiliser WhatsApp sur n’importe quel iPhone ou appareil Android que vous souhaitez.

Non seulement cela, mais vous pouvez discuter avec des gens sur WhatsApp quel que soit leur téléphone. En d’autres termes, si la moitié de votre famille possède des iPhones et l’autre moitié possède des téléphones Android, vous pouvez avoir des conversations en tête-à-tête ou des discussions de groupe sans aucun problème, quel que soit le téléphone de votre choix.

Cet avantage va encore plus loin si vous vous retrouvez à passer de l’iPhone à Android. Si vous utilisez WhatsApp sur un iPhone, vous pouvez exporter vos conversations, les importer sur votre téléphone Android et sauvegarder vos données de conversation afin de pouvoir commencer à discuter sur votre nouveau combiné Android comme si de rien n’était.

Comment restaurer vos chats WhatsApp de l’iPhone à Android

Il prend en charge le mode sombre!

Le mode sombre est l’une des tendances les plus en vogue actuellement, et WhatsApp le prend en charge … en quelque sorte.

À partir de maintenant, vous devrez télécharger la version bêta de WhatsApp pour accéder au mode sombre sur l’application Android. Ce n’est pas idéal, mais c’est assez facile à faire et vaut bien l’effort.

WhatsApp est carrément magnifique avec un mode sombre, et comme tout bon mode sombre, respecte la valeur par défaut de votre système afin qu’il s’active automatiquement lorsque vous modifiez le thème de votre téléphone à l’échelle du système.

Comment obtenir le mode sombre dans WhatsApp pour Android dès maintenant

Il y a des tonnes de contrôles pour les notifications

Lorsque vous commencez à recevoir de plus en plus de messages WhatsApp, vos notifications peuvent devenir incontrôlables. Pour aider à lutter contre cela, WhatsApp vous offre de nombreux contrôles sur lesdites notifications et leur fonctionnement.

Vous voulez changer le son que vous entendez quand un message arrive? WhatsApp vous permet de le faire. Vous n’êtes pas satisfait de la vibration de votre téléphone lorsque vous recevez un nouveau message? Vous pouvez modifier le modèle de vibration. Si votre téléphone possède un voyant de notification, vous pouvez changer la couleur qu’il affiche pour vos messages WhatsApp.

Certains de ces paramètres sont assez mineurs dans le grand schéma des choses, mais si vous souhaitez jouer avec et personnaliser tous ces paramètres, WhatsApp vous permet de faire exactement cela.

Comment gérer les paramètres de notification dans WhatsApp pour Android

Vous pouvez envoyer de l’argent (si vous vivez en Inde)

Pour nos lecteurs qui vivent en Inde, WhatsApp est extrêmement utile grâce à son support de l’interface de paiement unifiée du pays – plus communément appelée UPI.

En utilisant UPI, WhatsApp vous permet d’envoyer et de recevoir de l’argent d’autres utilisateurs de WhatsApp directement via l’application, ce qui facilite et facilite l’installation pour le dîner ou les films.

On ne sait pas si cette fonctionnalité arrivera un jour aux États-Unis ou dans d’autres pays, mais nous espérons certainement qu’elle le fera.

Comment configurer des paiements et envoyer de l’argent sur WhatsApp pour Android

Les données WhatsApp peuvent être sauvegardées avec Google Drive

Que vous utilisiez WhatsApp comme application de messagerie principale ou que vous l’utilisiez simplement pour communiquer avec une poignée de personnes, c’est une bonne idée de vous assurer que toutes vos conversations sont sauvegardées dans le cloud.

Les sauvegardes dans le cloud sont intégrées directement dans WhatsApp et gérées via Google Drive. Associez simplement votre compte Google, choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les sauvegardes se produisent, et vous êtes prêt. Si vous finissez par obtenir un nouveau téléphone ou devez supprimer et réinstaller WhatsApp pour une raison quelconque, il recherchera cette sauvegarde afin que vous puissiez restaurer tous vos paramètres et conversations comme si de rien n’était.

Comment sauvegarder et restaurer vos messages WhatsApp avec Google Drive

L’authentification à deux facteurs est ici

Avoir un profil numérique sécurisé est l’une des choses les plus importantes que tout le monde puisse faire, et une excellente façon d’y parvenir est avec l’authentification à deux facteurs.

L’authentification à deux facteurs agit comme un mur de sécurité supplémentaire entre vous et votre compte en ligne, et nous sommes ravis qu’elle soit disponible pour WhatsApp.

Faire fonctionner 2FA avec WhatsApp est assez simple, mais au cas où, notre guide ci-dessous vous guide à travers chaque étape.

Comment configurer l’authentification à deux facteurs pour votre compte WhatsApp

La suppression de votre compte est un processus sans douleur

WhatsApp est sans doute l’une des meilleures plateformes de messagerie, mais si vous souhaitez supprimer votre compte pour une raison quelconque, il est très facile de le faire.

La suppression de votre compte WhatsApp est un processus permanent qui effacera complètement toutes vos données et conversations personnelles, alors réfléchissez bien et longuement avant d’appuyer sur la gâchette. Cependant, si c’est quelque chose que vous savez que vous voulez faire, vous aurez terminé en quelques secondes.

Vous pouvez réactiver votre compte à l’avenir si vous choisissez de revenir, mais vous devrez recommencer à zéro comme si vous rejoigniez WhatsApp pour la toute première fois.

Comment supprimer votre compte WhatsApp

