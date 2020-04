WhatsApp vous permettra bientôt d’héberger des appels de groupe plus importants

L’interface utilisateur d’appel sera également modifiée pour afficher plus clairement le fait que WhatsApp utilise un cryptage de bout en bout.

WhatsApp cherche à étendre sa limite sur les appels audio et vidéo de groupe.

Les derniers bêtas pour l’application suggèrent que la limite sera augmentée des quatre actuels par appel.

De plus, l’application va bientôt commencer à afficher une nouvelle bannière qui avertit les utilisateurs que les appels sont cryptés de bout en bout.

WhatsApp cherche à capitaliser sur la demande actuelle de communication virtuelle en élargissant ses limites sur les appels de groupe. Bien que la société n’autorise actuellement que quatre participants par appel audio ou vidéo, WABetaInfo rapporte que les derniers bêtas pour l’application sur iOS et Android indiquent que la société cherche à changer cela.

La publication suggère que le changement sera en vigueur dans les prochaines semaines, bien qu’il n’ait pas été en mesure de déterminer exactement quelle serait la nouvelle limite de participants aux appels. De plus, pour bénéficier de la nouvelle limite, tous les participants devront être sur la dernière version de l’application.

Parallèlement à cela, et peut-être en raison des échecs publics de Zoom en matière de sécurité, la société modifiera l’interface utilisateur des appels pour afficher plus clairement le fait que les appels effectués sur la plate-forme sont cryptés de bout en bout. Ce changement particulier est déjà en ligne dans les dernières versions bêta pour iOS et Android, ce qui signifie qu’une version stable devrait être proche.

D’autres nouvelles fonctionnalités actuellement en cours incluent de meilleures capacités de recherche pour les appareils Android (la fonctionnalité, appelée Recherche avancée, est déjà disponible sur iOS), la protection par mot de passe pour les sauvegardes de chat Google Drive et de nouvelles règles qui empêchent les messages fréquemment transférés de se télécharger automatiquement. .

