Windows on Arm en 2020: un écosystème qui vaut enfin la peine d’être acheté?

Je sais, nous sommes un site Web Android, mais je trouve la transition en cours dans l’espace PC des processeurs traditionnels aux processeurs mobiles trop fascinante à ignorer. J’entends par là, bien sûr, la mission de Microsoft de prendre en charge Windows on Arm, avec l’aide de Qualcomm qui fournit les puces.

Le Surface Pro X de Microsoft est le dernier PC haut de gamme à arborer un processeur basé sur Arm, ainsi qu’une connectivité 4G LTE intégrée. J’en utilise un de temps en temps depuis environ un mois pour travailler, ce qui m’a donné une assez bonne idée de la façon dont Windows fonctionne actuellement sur le matériel Arm.

Notre propre Gary Sims aura très prochainement un examen complet de la Surface Pro X. Cependant, j’utiliserai l’appareil comme référence, car il détaille très bien l’état actuel de Windows on Arm.

Qu’est-ce que Windows on Arm?

Windows on Arm signifie simplement exécuter le système d’exploitation Windows 10 de Microsoft sur des processeurs basés sur l’architecture Arm. Historiquement, Windows fonctionnait sur l’architecture x86, comme les processeurs AMD et Intel. En tant que tels, le système d’exploitation et les applications sont tous compilés pour fonctionner en utilisant le code machine x86 et x64 et ne fonctionneront donc pas sur une autre plate-forme.

Windows on Arm est un grand changement pour l’écosystème Microsoft. Les appareils Windows profitent désormais des avantages de l’architecture Arm plus économe en énergie. Pour ce faire, les applications Windows et Microsoft compilent nativement pour Arm. Les applications Windows tierces peuvent également être compilées pour Arm, bien que de nombreuses applications héritées doivent encore intégrer la plate-forme. N’ayez crainte, Windows 10 Arm émule les applications x86 avec des performances très décentes. L’émulation x64 est en cours mais ne devrait pas arriver avant 2021.

L’essentiel est que Windows on Arm vise à apporter l’écosystème et l’expérience Windows complets aux appareils basés sur Arm. Cela inclut les avantages supplémentaires de l’efficacité énergétique d’Arm pour une durée de vie de la batterie plus longue et les capacités toujours connectées des puces mobiles. Pour ce faire, Microsoft a besoin de partenaires silicium construisant des processeurs Arm. Qualcomm est actuellement ce partenaire.

Tout a commencé avec le Snapdragon 835

La Surface Pro X n’est certainement pas mon premier voyage dans le monde de Windows on Arm. Entre les Chromebooks, j’ai parfois utilisé le Lenovo Mixx 630 2018 pour travailler en déplacement. Le Mixx 630 est un ordinateur portable 2 en 1 Windows 10 Arm de première génération, alimenté par le processeur Snapdragon 835 de classe smartphone de 2017.

Avec seulement 4 Go de RAM et une ancienne puce de smartphone, mon expérience initiale avec Windows on Arm était certainement un sac mixte. Les premières performances étaient passables, mais particulièrement lentes lors de l’exécution de plusieurs applications. Surtout par rapport aux ordinateurs portables et de bureau x86. À l’époque, vous étiez également coincé avec Microsoft Edge en tant que seul navigateur Web compatible, avant l’arrivée de Firefox pour Arm. L’écosystème d’applications plus large était également assez médiocre et les performances d’émulation x86 étaient à la traîne.

Pourtant, les avantages de la durée de vie de la batterie de plusieurs jours, du LTE en déplacement et de la suite d’applications de Microsoft ont fait du Lenovo Mixx 630 un cheval de bataille suffisamment adapté pour mon travail de journaliste. Il a servi de remplacement décent pour mon Chromebook vieillissant.

Même sur l’ancien matériel, Windows on Arm est plus vif en 2020 qu’en 2018.

Avance rapide jusqu’en 2020 et le Mixx 630, bien qu’il ait quelques années de plus, ressemble à une nouvelle machine. C’est en fait mieux maintenant qu’au début de 2018. Plusieurs mises à jour clés de Windows 10 Arm ont notamment amélioré les performances, même sur ce matériel vieillissant. Une gamme d’applications beaucoup plus large s’exécute en mode natif, l’émulation semble plus rapide, et elle est généralement très utilisable comme un ordinateur portable de travail léger (sauf pour le clavier affreux, mais c’est la faute de Lenovo).

L’investissement de développement conjoint de Microsoft et de Qualcomm dans la plate-forme Windows Arm a certainement porté ses fruits. L’écosystème est désormais presque aussi complet que Windows x86. Presque.

Les puces dédiées pour ordinateur portable font la différence

Le dernier ordinateur portable phare de Windows Arm est le Surface Pro X interne de Microsoft. Le Microsoft SQ1 alimente le Pro X, qui est essentiellement un Qualcomm Snapdragon 8cx avec une certaine magie Microsoft personnalisée.

Le Snapdragon 8cx est une puce de bras hautes performances dédiée que vous ne trouverez pas dans les smartphones. C’est la suite de la première puce d’ordinateur portable de Qualcomm, le Snapdragon 850. En termes de performances, il y a une mise à niveau définitive par rapport au 835. Multitâche vole, l’émulation fonctionne très bien et les anciens jeux x86 fonctionnent même à des fréquences d’images acceptables. Pratique si vous aimez un peu Civ 4.

L’inconvénient de capacités de traitement plus puissantes et de spécifications d’affichage haut de gamme est une durée de vie de la batterie plus limitée. Bien qu’elle soit encore plus que suffisante pour vous permettre de passer une journée ou même deux sur une seule charge, la durée de vie de la batterie du Surface Pro X n’est pas aussi bonne que celle de l’ancien Lenovo Miix 630. Même avec un processeur Arm, il y a un compromis entre les fonctionnalités premium et la durée de vie de la batterie.

La poursuite de performances supérieures érode certains des gains de la batterie en passant à Arm.

Mon travail ne met pas une pression énorme sur le matériel de traitement et la Surface Pro X est plus que suffisamment puissante pour les charges de travail basées sur les documents et l’édition. La gamme croissante d’applications natives signifie que vous ne manquerez pas d’outils de productivité. Il existe également le navigateur Edge Chromium de Microsoft, peut-être mon nouveau navigateur Web préféré, avec la prise en charge native d’Arm, vous n’avez donc pas à attendre que Google finisse par sortir de la prise en charge de Chrome.

Les revues Surface Pro X, dans l’ensemble, n’ont pas été particulièrement sensibles au manque de prise en charge de l’appareil pour les logiciels x64. De toute évidence, les journalistes qui dépendent du logiciel Adobe n’envisageront pas le changement jusqu’à ce que le support natif arrive enfin. C’est une critique juste, étant donné que Microsoft cible la Surface Pro X sur les créatifs, mais je pense qu’il évalue mal les appareils Windows on Arm censés être vraiment bons.

Apporter des puces mobiles aux ordinateurs portables se fait au nom de la portabilité, et non des performances de pointe. Les appareils Windows 10 Arm ne remplaceront pas les ordinateurs portables performants des utilisateurs avertis. Au lieu de cela, ils sont conçus pour offrir une longue durée de vie de la batterie afin que vous n’ayez pas à vous inquiéter si vous oubliez votre chargeur et la connectivité 4G et 5G afin de ne pas être bloqué avec le Wi-Fi ou le partage de connexion. Gardant cette vision à l’esprit, la Surface Pro X et Windows on Arm effectuent leurs tâches comme annoncé.

Malgré ses excellentes qualités, la Surface Pro X est un peu trop chère, à partir de 1269 $ une fois que vous avez ajouté le clavier. Mais les ordinateurs portables Windows Arm en 2020 pourraient frapper le bon pied.

Windows on Arm pour les masses en 2020

Le Surface Pro X et Snapdragon 8cx sont des produits de niveau supérieur. Cependant, Qualcomm a annoncé deux nouveaux chipsets portables abordables lors du Snapdragon Tech Summit 2019.

Le Snapdragon 8c se glisse sous le 8cx, destiné aux produits dans la gamme de prix de 500 $ à 650 $. Le Snapdragon 7c est une option encore plus abordable, ciblant 300 $ à 500 $ 2-en-1, il prendra sur Celeron d’Intel. Bien que les performances ne soient pas aussi élevées dans ces appareils, nous recherchons toujours des produits plus puissants que le Snapdragon 850. Complet avec les capacités rapides 4G LTE, AI et même 5G avec le 8c, ce qui rend les PC connectés un achat attrayant.

D’après mon expérience avec les capacités de Windows on Arm jusqu’à présent, ces chipsets se sentent comme un meilleur prix pour les PC toujours connectés. Avec un écosystème complet de logiciels Windows, les prix supérieurs aux Chromebooks abordables sont équitables. Cependant, avec des performances en deçà des ordinateurs portables typiques à 1 000 $, les produits Windows 10 Arm sont les plus convaincants autour de 500 $ à 600 $.

Bien que la Surface Pro X ait fait du bon travail en me vendant l’idée, les prix actuels n’offrent pas assez de rapport qualité / prix aux consommateurs grand public. Dans cet esprit, je ne peux pas encore recommander les ordinateurs portables Windows 10 Arm à tout le monde. Même si l’écosystème est déjà assez bon pour les heures de grande écoute, l’entrée est juste un peu chère.

Avec des appareils plus abordables qui devraient voir le jour en 2020, gardez un œil sur ce segment de marché si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur portable cette année.