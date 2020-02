Wistron va assembler un composant clé de l’iPhone en Inde, sauvant Apple d’une hausse importante des droits d’importation

La nouvelle usine de Wistron en Inde prévoit de commencer à assembler des cartes de circuits imprimés (PCB) pour les iPhones, une première pour le fabricant sous contrat taïwanais qui évitera à Apple d’avoir à payer des taxes à l’importation sur le composant vital du smartphone.

. rapporte que l’assemblage des PCB aura lieu dans la nouvelle usine d’iPhone de Wistron, qui se trouve à environ 40 miles à l’extérieur de Bengaluru, lorsqu’elle deviendra opérationnelle en avril. L’autre usine de Wistron, située dans le centre de Bangalore, pompe des modèles ‌iPhone‌ SE, ‌iPhone‌ 6S et ‌iPhone‌ 7 depuis 2017.

Un PCB sert de lit pour les composants clés de l’iPhone, tels que les processeurs, le stockage et la mémoire, et représente généralement environ la moitié du coût d’un smartphone.

Cela fait de l’assemblage de PCB dans le pays une aubaine majeure pour Apple, car elle évite les taxes perçues par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi pour stimuler la fabrication locale et créer de nouveaux emplois. Samedi, le budget fédéral de l’Inde a révélé que le pays commencerait à taxer les importations de PCB peuplés à 20% par rapport à avril, contre 10% auparavant.

Le plus grand rival de Wistron, Foxconn, qui a commencé à fabriquer des modèles d’iPhone XR en Inde l’année dernière, assemble déjà des PCB localement. L’Inde est encore largement tributaire de la Chine pour l’approvisionnement d’autres pièces de smartphone comme les panneaux d’affichage et les modules de caméra.

La décision positive de Wistron intervient alors qu’Apple commence à intensifier ses efforts pour offrir pour la première fois des ventes en ligne et en magasin à des clients en Inde.

Jusqu’à récemment, les ventes d’appareils Apple en Inde devaient être effectuées par des détaillants tiers, car Apple n’était pas autorisé à vendre des appareils dans le pays en raison des règles et réglementations en matière d’investissement étranger.

Cependant, en août 2019, l’Inde a assoupli ses règles et Apple prévoit maintenant d’ouvrir un Apple Store en ligne en Inde pour commencer les ventes officielles en ligne d’iPhones, iPads, Mac et plus dans le pays à partir du troisième trimestre 2020.

.