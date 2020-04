Woot souffle les modèles iPad, MacBook et iMac remis à neuf aujourd’hui seulement

Pour une seule journée, Woot organise une vente sur certains modèles Apple iMac, MacBook et iPad en état remis à neuf avec des prix à partir de 100 $.

Je sauvegarde

Vente reconditionnée Apple iMac, MacBook et iPad

La vente comprend divers appareils Apple remis à neuf, de l’iPad mini à l’iMac 27 pouces. Certains sont répertoriés comme «Scratch & Dent» et peuvent donc avoir des vêtements cosmétiques, tandis que d’autres sont remis à neuf pour ressembler à de nouveaux. Vous obtiendrez une garantie de 90 jours avec tout ce que vous achetez.

À partir de 100 $

La plupart des modèles de la vente d’aujourd’hui ont au moins quelques années, vous devrez donc garder cela à l’esprit lors de la commande et examiner attentivement les spécifications de l’article que vous achetez. Il existe cependant de nombreuses options intéressantes, comme l’iPad Air 2 en vente à partir de seulement 159,99 $ avec 16 Go de stockage en gris sidéral, ou cet iMac 21 pouces de fin 2013 avec un processeur quadricœur Intel Core i5, 8 Go de RAM, et un disque dur SATA 1 To pour 499,99 $.

Il existe de nouveaux appareils en vente, bien que ceux-ci aient tendance à se vendre plus rapidement. Les meilleurs choix incluent le MacBook Pro 15 pouces à prix réduit à partir de la mi-2015 ou le MacBook Pro 15 pouces 2016 amélioré avec barre Tocuh de 2016. Le MacBook Air 11 pouces de 2015 vaut également le coup d’œil à 389,99 $.

L’achat remis à neuf semble un peu inquiétant au début, mais ces modèles ont tous été testés et garantis en bon état de fonctionnement avant d’être expédiés. De plus, ils viennent chacun avec une garantie de 90 jours au cas où vous remarqueriez des problèmes que les techniciens n’ont pas remarqués. Cependant, quelques-uns sont répertoriés comme des modèles à gratter et à bosser, vous pouvez donc également vous méfier de cela. Plusieurs appareils sont déjà épuisés, alors n’attendez pas l’appareil que vous souhaitez.

La vente d’aujourd’hui n’a plus que quelques heures et les fournitures diminuent déjà, alors assurez-vous de visiter Woot pour voir la sélection complète avant la fin. Notez également que Woot facture des frais d’expédition de 6 $ sur toutes les commandes, sauf si vous vous connectez avec un compte Amazon Prime pour bénéficier de la livraison gratuite. Si vous n’en avez pas encore, le démarrage d’un essai gratuit de 30 jours de Prime fonctionnera également pour la livraison gratuite.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.