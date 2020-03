WSJ examine la confiance d’Apple envers la Chine au milieu d’une épidémie de coronavirus

La production sur les appareils d’Apple a été bloquée ces dernières semaines en raison des retards causés par l’épidémie de coronavirus en Chine. De nombreux fournisseurs d’Apple basés en Chine ont dû fermer pendant deux semaines ou plus en février, et il y a toujours des problèmes de personnel alors que les usines travaillent à augmenter la production autour des interdictions de voyager, des quarantaines et d’autres problèmes.

Au milieu de l’épidémie de coronavirus en Chine, qui a amené Apple à annoncer qu’il n’atteindra pas ses objectifs de revenus pour le trimestre de mars, le Wall Street Journal a examiné la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine et pourquoi Apple est susceptible de continuer à dépendre de la Chine pour l’avenir prévisible.

L’équipe des opérations d’Apple a soulevé des inquiétudes quant à la dépendance de l’entreprise à l’égard de la Chine, et dès 2015, il avait été suggéré qu’Apple délocalisait l’assemblage d’un ou plusieurs produits au Vietnam, permettant à Apple de commencer à former des travailleurs et à créer des fournisseurs de composants en dehors de la Chine.

Les cadres supérieurs ont rejeté l’idée à l’époque, et la transition loin de la Chine a été “trop ​​difficile à entreprendre”. Apple a toutefois commencé à déplacer une partie de sa production hors de Chine. Apple a déplacé l’assemblage d’AirPods Pro au Vietnam en raison des tarifs, et produit maintenant certains iPhones en Inde, mais une rupture complète “est impossible”.

Comme le souligne le Wall Street Journal, le PDG d’Apple, Tim Cook, minimise la nécessité de changements dans la chaîne d’approvisionnement. Vendredi, Cook a déclaré dans une interview que s’il y avait des changements dans la chaîne d’approvisionnement à cause du coronavirus, cela “ajusterait certains boutons, pas une sorte de changement fondamental en gros”.

Apple n’est pas en mesure de se séparer de la Chine car la Chine compte des centaines de milliers d’employés, qualifiés et non qualifiés, qui ont une expertise dans la fabrication d’appareils Apple.

Il est impossible de trouver une quantité comparable de main-d’œuvre non qualifiée et qualifiée, a déclaré Dan Panzica, un ancien cadre de Foxconn. La population chinoise a permis aux fournisseurs de construire des usines d’une capacité de plus de 250 000 personnes. Le nombre de travailleurs migrants en Chine, qui réalisent une grande partie de la production d’Apple, dépasse la population totale du Vietnam de 100 millions. L’Inde est la comparaison la plus proche, mais ses routes, ses ports et ses infrastructures sont loin derrière ceux de la Chine.

“Vous ne pourrez pas avoir de méga-usines ailleurs”, a déclaré M. Panzica. “Tu vas devoir les briser.”

Si Apple décidait de délocaliser la production hors de Chine, cela pourrait affecter les ventes d’appareils dans le pays. La Chine est responsable de près d’un cinquième des revenus totaux d’Apple.

La relation d’Apple avec la Chine a commencé il y a de nombreuses années, lorsque Foxconn a commencé à fabriquer des iPods en 2001 et des iPhone en 2007. Alors que les ventes d’appareils Apple ont augmenté, les usines qui assemblent les appareils Apple ont également grandi en tandem, ce qui a donné lieu à ce que le Wall Street Journal décrit comme un “triangle d’interdépendance”.

Apple a grandi pour dépendre de Foxconn pour fabriquer des appareils et des consommateurs chinois pour les acheter. Foxconn a bâti son entreprise en s’appuyant sur la vaste main-d’œuvre chinoise et le contrôle des terres pour construire des usines. Et la Chine est devenue redevable à Foxconn en tant que plus grand employeur privé du pays et à Apple en tant que formateur de nouveaux fournisseurs de technologies.Apple a prévu d’assembler certains modèles d’iPhone 11 en Inde, mais l’effort a été arrêté avant qu’une seule ligne de fabrication ne soit mise en place, car Apple pensait que l’Inde n’était pas prête à fournir la main-d’œuvre qualifiée ou l’infrastructure robuste qu’Apple attend. Les modèles d’iPhone 11‌ ont plutôt été produits en Chine.

Cela ne devrait pas changer en 2020, car il n’y a pas de chaîne d’approvisionnement en place et les travailleurs indiens ne sont pas prêts à produire les iPhones haut de gamme qui devraient sortir en 2020. Quant à la production américaine, Apple fabrique certains modèles Mac Pro aux États-Unis (ceux vendus aux États-Unis), mais les modèles «Mac Pro» vendus dans le reste du monde sont toujours fabriqués en Chine parce que les États-Unis n’ont pas non plus la main-d’œuvre qualifiée dont la Chine dispose.

Le rapport complet du Wall Street Journal sur la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine peut être lu sur le site Web du Wall Street Journal.

