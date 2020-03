WSJ: Les cadres supérieurs d’Apple ont rejeté les inquiétudes concernant la dépendance à l’égard de la Chine

Un article du Wall Street Journal a révélé que l’équipe des opérations d’Apple était depuis longtemps préoccupée par la dépendance de l’entreprise à l’égard de la Chine.

Selon le rapport:

Bien avant que le coronavirus ne frappe, l’équipe opérationnelle d’AAPL à 9,31% d’Apple Inc. a commencé à s’inquiéter de la dépendance du géant de la technologie envers la Chine.

Certains responsables des opérations ont suggéré dès 2015 que l’entreprise délocalisait l’assemblage d’au moins un produit au Vietnam. Cela permettrait à Apple de commencer le processus pluriannuel de formation des travailleurs et de création d’un nouveau groupe de fournisseurs de composants en dehors de la nation la plus peuplée du monde, ont déclaré des personnes familières avec les discussions.

Le rapport indique que les cadres supérieurs “ont repoussé” l’idée et que s’éloigner de la Chine était “trop ​​difficile à entreprendre”. Ça continue:

La dépendance d’Apple envers la Chine a longtemps frustré le personnel et, plus récemment, les investisseurs énervés. Le coronavirus représente le troisième revers majeur d’Apple en autant d’années, y compris les retombées des tensions avec les États-Unis, notamment les tarifs et les ventes d’iPhone plus lentes que prévu dans le pays.

L’épidémie de coronavirus a révélé la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine pour ses produits, et les pénuries de travailleurs et les restrictions de voyage ont paralysé l’offre de produits, ainsi que les délais pour les produits à venir.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Le professeur de la chaîne d’approvisionnement de l’Université de Syracuse a déclaré

“Aucun exécutif n’admettra dans un forum public: nous aurions dû y penser … Mais à partir de ce moment, il n’y a plus d’excuses”.

Alors qu’Apple a poussé une partie de sa chaîne d’approvisionnement vers les côtes de l’Inde, mais ce rapport montre que l’unité d’exploitation d’Apple s’inquiète depuis longtemps de sa dépendance à l’égard de la Chine et qu’Apple n’a pas fait assez pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.