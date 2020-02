Wyze Band combinera le suivi des activités et le contrôle de la maison intelligente, révèle le démontage de l’application

Wyze a détaillé la chronologie de ses prochains produits pour la maison intelligente la semaine dernière, y compris le Wyze Band, un accessoire portable qui fonctionne comme un tracker de fitness et vous permet de contrôler vos produits Wyze à partir de votre poignet dans le facteur de forme du Fitbit Charge 3. Maintenant, des détails supplémentaires ont été révélés grâce à certaines informations de l’application bêta publique.

La courte vidéo montre les fonctionnalités familières et pas si familières du groupe; suivi de la condition physique, alarmes, cadrans de montre et intégration du calendrier sont tous là. De plus, vous avez le support d’Alexa pour contrôler l’énorme écosystème d’appareils qui parlent à l’assistant vocal d’Amazon. Vous pourrez également contrôler les produits Wyze à partir de votre poignet.

L’application bêta a également reçu une multitude d’options de personnalisation pour la montre, vous permettant de personnaliser les cadrans et les fonds d’écran de la montre. Aucun détail matériel n’a encore été divulgué, et Wyze a laissé entendre que la montre est encore à plusieurs mois de sa sortie.

Contrôler votre technologie de maison intelligente en quelques clics est pratique, mais avoir un microphone sur votre poignet pour inciter Alexa à le faire est encore plus pratique. Wyze est connu pour avoir un matériel à un prix extrêmement raisonnable, donc avoir un appareil portable doté de nombreuses fonctionnalités à un coût (vraisemblablement) décent sera une victoire majeure.