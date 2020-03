Wyze lancera mardi sa bande intelligente de suivi de la balance et du fitness

La rumeur veut que Wyze, la société connue pour fabriquer des produits de maison intelligente abordables, travaille sur une bande de suivi de la condition physique et une balance intelligente. La société a confirmé ces informations et a publié plus de détails sur leur disponibilité le mois dernier, laissant entendre que ces appareils étaient presque prêts à entrer sur le marché. Nous savons maintenant qu’ils seront disponibles pour les acheteurs à accès anticipé mardi.

Le Wyze Band est un tracker de fitness qui est également conçu pour vous aider à contrôler vos appareils domestiques intelligents. En plus du suivi habituel des pas, du sommeil et de la fréquence cardiaque, il sera livré avec Alexa intégré et vous permettra d’utiliser les appareils Wyze d’un simple toucher. Il vous permettra également de définir des alarmes et d’accéder à votre calendrier directement depuis votre poignet. Nous savons également que le groupe comportera un écran couleur avec des cadrans de montre personnalisables et la possibilité de reproduire les notifications de votre téléphone.

Quant à l’échelle, c’est une échelle relativement standard qui peut mesurer votre poids, le pourcentage de graisse corporelle, la masse maigre, la fréquence cardiaque et huit autres mesures essentielles. Il pourra reconnaître jusqu’à huit personnes différentes, permettant de suivre les mesures de toute la famille. Il fonctionnera avec quatre piles AAA et se connectera à votre téléphone via Bluetooth, ce qui est un peu décevant pour un produit lancé en 2020.

Les deux appareils commenceront à se vendre par le biais de commandes “d’accès anticipé” à partir du mardi 24 mars à 9 h 00 HNP sur Wyze.com. Malheureusement, leur prix et la date d’expédition estimée n’ont pas encore été confirmés.