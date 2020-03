Xbox Live est en panne au pire moment possible – .

Le Xbox Live est en panne pour tout le monde le dimanche 15 mars vers 16h30 HAE.

C’est la deuxième fois que le Xbox Live tombe en panne la semaine dernière, tout comme les gens du monde entier tentent d’éviter leur exposition aux autres et au monde extérieur en raison de la pandémie de coronavirus.

Microsoft est au courant des problèmes de connexion et de mise en relation Xbox Live et mène une enquête.

Visitez la page d’accueil de . pour lire plus d’histoires.

Tout le monde sur la planète essaie de faire face à la nouvelle réalité post-épidémie dans laquelle nous vivons, et pour beaucoup d’entre nous, qui consiste à s’asseoir sur nos canapés et à jouer à des jeux vidéo. Malheureusement, si vous voulez jouer à ces jeux avec un ami en ligne (les amis que vous ne pouvez pas voir en personne à cause de l’éloignement social), vous ne pouvez pas le faire sur Xbox Live pour le moment, car la plateforme est tombée en panne dimanche, 15 mars vers 16h30 ou 17h00 HAE.

Développement…

Un nombre inhabituel de problèmes a été signalé sur le tracker de DownDetector à partir de 16 h 00 HAE dimanche, et à 16 h 30, des dizaines de milliers de propriétaires de Xbox avaient signalé des problèmes avec le service. Puis, à 17 h 10, le profil Twitter officiel du support Xbox a annoncé que «certains utilisateurs» rencontraient des erreurs, a confirmé que ses ingénieurs enquêtaient actuellement sur la panne et a demandé aux utilisateurs de vérifier pour plus de détails:

Nous comprenons que certains utilisateurs peuvent rencontrer des erreurs lors de la connexion ou de la création de correspondance sur Xbox Live, et nous enquêtons actuellement. Veuillez revenir ici pour plus de détails.

– Prise en charge Xbox (@XboxSupport) 15 mars 2020

En fait, la panne actuelle semble être si répandue que même la page d’état Xbox Live sur le site Web Xbox a du mal à se charger. Pour ma part, la page met bien plus de dix minutes à se charger sur Chrome, si elle se charge du tout. Aucune mise à jour officielle n’a encore été proposée, mais nous ne manquerons pas de vous en informer dès que nous le ferons.

Source de l’image: Stephen Brashear / Invision / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.