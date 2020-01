Xcode 11.3.1 est sorti près d’un mois après la dernière version bêta d’Apple pour iOS, macOS, watchOS et tvOS

Apple a publié lundi Xcode 11.3.1 avec des corrections de bugs et des améliorations, notamment la réduction de la taille des fichiers de dépendance produits par le compilateur Swift, ce qui peut améliorer les temps de construction incrémentiels et l’utilisation du disque pour les cibles contenant de nombreux fichiers source. Les notes de version complètes sont publiées sur le site Web des développeurs d’Apple.

Comme avec Xcode 11.3, la version 11.3.1 prend en charge le développement d’applications pour iOS 13.3, iPadOS 13.3, macOS 10.15.2, watchOS 6.1 et tvOS 13.3.

Cela fait près d’un mois qu’Apple a semé de nouveaux bêtas pour ses plateformes logicielles, ce qui est un temps inhabituellement long. Les premières versions bêta d’iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, macOS 10.15.3, watchOS 6.1.2 et tvOS 13.3.1 ont été lancées le 17 décembre, mais aucune autre version n’a été mise à disposition depuis lors.

Apple arrête toujours de semer des bêtas pendant les vacances, mais le cycle reprend généralement début janvier, notamment le 7 janvier 2019, le 3 janvier 2018 et le 9 janvier 2017, il y a donc un peu de retard cette année.

Sur une note liée à Xcode, Apple a rappelé aux développeurs qu’à partir d’avril 2020, les applications soumises à l’App Store doivent utiliser un storyboard Xcode pour fournir l’écran de lancement de l’application et doivent avoir une interface qui prend en charge n’importe quelle taille d’affichage. Apple encourage également fortement la prise en charge du multitâche sur iPad.

Pomme:

Les applications devraient avoir fière allure sur tous les modèles d’iPhone et d’iPad, indépendamment de la taille d’affichage ou du rapport hauteur / largeur. Avec des fonctionnalités telles que les storyboards Xcode et la mise en page automatique, les éléments d’interface et les mises en page de votre application s’adaptent automatiquement à l’affichage. Comme annoncé lors de la WWDC19, à partir d’avril 2020, les applications soumises à l’App Store doivent utiliser un storyboard Xcode pour fournir l’écran de lancement de l’application et doivent avoir une interface qui prend en charge n’importe quelle taille d’affichage.

La prise en charge du multitâche sur iPad est fortement encouragée. L’ajout de la prise en charge de plusieurs fenêtres et l’adoption de fonctionnalités multitâches, notamment Slide Over, Split View et Picture in Picture, garantissent que votre application offre une expérience moderne et complète sur iPadOS.

Apple dit qu’il a corrigé un bogue Xcode dans le canevas du storyboard qui pourrait entraîner le blocage de l’outil de développement. .