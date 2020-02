Xiaomi a annoncé son routeur AIoT, l’AX3600 avec 7 antennes

Xiaomi est prêt à lancer son dernier smartphone, le Xiaomi 10. Outre l’introduction de ce nouveau smartphone, Xiaomi lancera également un nouveau routeur Wi-Fi. Le dernier routeur sera le premier routeur Wi-Fi 6 de Xiaomi appelé Xiaomi AIoT Router AX3600.

Les responsables de Xiaomi ont exposé à quoi ressemblera le nouveau routeur, dans une affiche. La nouvelle affiche qui présente le nouveau routeur AIoT confirme que le routeur Xiaomi AIoT AX3600 utilisera 7 antennes.

Ce qui peut être dit sur le routeur doit être discerné sur l’affiche officielle. D’après l’affiche, on peut déchiffrer que le routeur Xiaomi AIoT AX3600 a la conception horizontale traditionnelle. Les 7 antennes externes sont placées symétriquement à droite et à gauche, avec 5 antennes à l’arrière et une seule antenne placée de chaque côté, à droite et à gauche. De plus, le routeur dispose de 6 amplificateurs de signaux externes hautes performances, de 2,4 GHz et de 5 GHz.

Le nouveau routeur est entièrement équipé pour transmettre de hautes performances, comme mentionné ci-dessus, et il est également conçu pour une transmission de signal plus longue et une pénétration plus forte dans les murs. Les bandes de fréquences sont livrées avec 2 et 4 amplificateurs de signal haute performance externes pour offrir ce que Xiaomi avait promis en ce qui concerne sa force et sa durabilité.

Le routeur Xiaomi AIoT AX3600 est équipé de la puce professionnelle Qualcomm A53 1 GHz à 4 cœurs, ce qui en fait le premier routeur à être équipé de la puce de qualité entreprise pour le marché grand public. Les trous sur le corps du routeur fonctionneront comme dissipateurs de chaleur.

L’appareil est livré avec 512 Mo de grande mémoire, ce qui le rend suffisamment compétent pour faire face aux différents appareils connectés au routeur. De plus, il a la possibilité de découvrir de nouveaux appareils et de configurer le réseau en un seul clic.

Pour le prix, nous devons attendre que Xiaomi l’annonce officiellement.