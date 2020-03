Xiaomi annonce Redmi Note 9 Pro et Pro Max avec des caméras quad et des batteries 5020mAh

Répondant au segment budgétaire du marché indien, la série Redmi Note de Xiaomi a livré quelques best-sellers, mais a récemment commencé à ressentir la chaleur de la sous-marque Oppo Realme. Se préparant à faire face à cette concurrence croissante, Xiaomi rafraîchit sa ligne budgétaire pour 2020 en ajoutant deux nouveaux combinés au mélange. Alors que nous nous attendions à voir un modèle Pro accompagner un modèle standard, la marque chinoise a retiré une page du livre d’Apple et a annoncé aujourd’hui les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max en Inde.

Doté de la conception «Aura Balance» de Xiaomi, les deux téléphones sont esthétiquement identiques et ne diffèrent que pour quelques raisons, telles que leurs configurations de mémoire et leurs vitesses de charge. Le Pro et le Pro Max sont tous deux résistants aux éclaboussures et arborent un écran LCD DotDisplay de 6,67 pouces 1080p – un terme plus sophistiqué pour un écran perforé. Le processeur Qualcomm Snapdragon 720G, récemment vu sur deux téléphones Realme, alimente à la fois le Note 9 Pro et le Pro Max. Ils ont même une taille de batterie similaire de 5020 mAh, bien qu’elle se charge à des taux différents sur chacun.

Alors que le Pro Max peut recharger sa batterie avec un chargeur de 33 W, la variante non Max prend en charge une vitesse plus lente de 18 W. En plus de cela, vous pouvez configurer le Note 9 Pro avec jusqu’à 6 Go de RAM, tandis que le Pro Max atteint 8 Go; leurs options de stockage restent les mêmes. Dans le département de l’appareil photo, le Max prend de nouveau la tête avec un appareil photo principal 64MP de plus haute résolution, qui a également un capteur plus grand, par rapport au tireur 48MP sur le Pro. Sa caméra frontale utilise un capteur 32MP qui prend en charge le binning de pixels, ce que la caméra selfie 16MP du Pro ne fait pas.

Jusqu’à présent, Xiaomi a annoncé les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max uniquement pour le marché indien, où leur prix est à partir de 12999 $ (175 $) pour la variante 4 Go + 64 Go du Pro. La variante haut de gamme avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte ₹ 15,999 (215 $). D’autre part, vous pouvez saisir le Pro Max pour 14999 $ (200 $) pour son option 6 Go + 64 Go, ou opter pour 128 Go de stockage avec la même capacité de RAM pour 16999 $ (230 $). Vous pouvez obtenir le modèle haut de gamme de Max avec 8 Go de RAM pour 2000 ₹ (27 $). Le Pro sera mis en vente le 17 mars et le Pro Max le 25 mars sur mi.com, amazon.in et les magasins hors ligne de Xiaomi.