Xiaomi dépasse Huawei alors que les ventes de smartphones dégringolent dans le monde

Alors que l’interdiction américaine continue de comprimer Huawei sur le marché des smartphones, nous pouvons enfin commencer à voir ses effets négatifs sur les ventes de Huawei, malgré les performances spectaculaires de la société en 2019.

Selon les derniers chiffres de Strategy Analytics, le titan de la technologie chinoise a abandonné sa troisième place au monde pour rivaliser avec Xiaomi au mois de février (via Sina Tech). Le premier a réalisé des ventes de 5,5 millions d’unités, tandis que le second a à peine devancé la victoire avec 6 millions d’unités.

Samsung a toutefois dominé le peloton, avec près de trois fois plus de ventes au cours du mois. Apple, quant à lui, occupait la deuxième place avec un chiffre d’affaires confortable de 10,2 millions.

Mais ce n’est pas seulement Huawei qui se débat actuellement. Toute l’industrie du smartphone l’est. Plus importante que ce remaniement dans le classement des fournisseurs de smartphones est la baisse de 38% sur un an des ventes de smartphones pour le mois, en raison de la pandémie en cours. Le directeur exécutif du cabinet a noté:

Février 2020 a vu la plus forte chute de l’histoire du marché mondial des smartphones. L’offre et la demande de smartphones ont plongé en Chine, se sont effondrées en Asie et ont ralenti dans le reste du monde. C’est une période que l’industrie des smartphones voudra oublier.

Les ventes mensuelles de février sont passées de 99,2 millions en 2019 à 61,8 millions en 2020, selon les estimations de Strategy Analytics. Et il est peu probable que ce soit mieux en mars, avec le nouveau coronavirus se répandant aux États-Unis et en Europe et provoquant des blocages à travers le monde.

Et tandis que le marché mondial des smartphones peut se redresser avec le temps à mesure que la pandémie recule, le sort de Huawei n’est peut-être pas aussi optimiste. La société s’attend à 20% de ventes en moins en 2020 par rapport à l’année dernière, et cela ne tient même pas compte du chaos causé par le coronavirus.

