Xiaomi dévoile Black Shark 3 et 3 Pro, les premiers téléphones de jeu 5G grand public

La spin-off du jeu mobile de Xiaomi, Black Shark, a sorti une paire de nouveaux téléphones – la troisième génération de la série et la première à être dotée de radios 5G. Il est également sorti avec certains écouteurs de jeu. Et si vous êtes en dehors de la Chine et que vous en voulez un par vous-même, vous pourrez acheter un Black Shark 3, Black Shark 3 Pro et / ou les écouteurs Bluetooth Ophidian assez rapidement.

Les deux téléphones offrent beaucoup des mêmes points marketing majeurs, bien que le 3 Pro surpasse les 3 dans certaines catégories où la taille physique est importante. Le Black Shark 3 de base a le manche court, coincé avec une technologie RAM plus ancienne et un contrôleur de puissance moindre. Ce dernier élément sera important pour l’un des principaux points que nous soulignerons plus loin.

Voici le tableau des spécifications du Black Shark 3:

Ils sont équipés du Qualcomm Snapdragon 865 (bien sûr, il existe un support 5G), 8 Go ou 12 Go de RAM – intéressant, le disque de 3 Go de 8 Go est LPDDR4X tandis que les unités attribuées au 3 Pro sont toutes LPDDR5 – 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.0 et deux batteries connectées en série pour prendre en charge des taux de charge allant jusqu’à 65 watts (pour le modèle de base Black Shark 3, ce taux maximal est de 30 watts). Ces batteries se déchargent simultanément, une pratique qui peut réduire l’usure et prolonger leur durée de vie. En plus des câbles USB-C, les propriétaires ont également la possibilité de charger magnétiquement avec certains accessoires. Black Shark a également un partenariat avec Tencent Games pour des optimisations de jeux et des logiciels spécifiques à ses téléphones.

Black Shark affirme que ces téléphones de jeu sont les «premiers au monde» à disposer de la 5G et, d’une manière étroite, cela pourrait être précis en termes de portée géographique. Cela dit, iQOO off-shoot in vivo a également un téléphone de jeu Snapdragon 865 qui peut également fonctionner avec la 5G.

Voici les spécifications du Black Shark 3 Pro:

La charge utile des équipements partagés devrait être familière aux téléphones de jeu suivants: spoilers RVB, refroidissement liquide avec des tuyaux en cuivre couvrant les deux côtés de la pile de traitement, faible latence et rétention de signal élevée avec les dernières technologies cellulaires et Wi-Fi ainsi que des dispositions d’antenne perpendiculaires et des expériences utilisateur plus immédiates et nuancées avec une interpolation d’affichage interprétée par l’IA qui peut augmenter le contenu de 25 images par seconde jusqu’à 90 images par seconde, un échantillonnage tactile de 270 Hz pour une latence aussi faible que 24 ms, une capture améliorée pour les fonctionnalités sensibles à la pression de Master Touch, des entrées mappables de capacitif pavés tactiles d’épaule et – exclusif au 3 Pro – un moteur haptique à axe x

De plus, après une absence l’année dernière, la prise casque revient aux deux téléphones de troisième génération.

En Chine continentale, les préventes du Black Shark 3 ont commencé aujourd’hui avec un prix de départ de 3499 yuans (502 $). Le Black Shark 3 Pro sera disponible à la réservation à partir du 10 mars pour au moins 4699 yuans (675 $). Le prix final en USD sera fourni lorsque ces téléphones deviendront mondiaux dans un proche avenir.

Black Shark lance également une paire d’écouteurs basés sur le tour de cou via Indiegogo, où les clients de n’importe où peuvent réserver les leurs pour aussi peu que 69 $ (bien qu’au moment de la rédaction du présent document, il ne reste que sept unités à ce prix).

Ces écouteurs Bluetooth 5 sont protégés à un indice de protection IPX4 et sont équipés de pilotes d’induit d’équilibre Knowles, y compris une bobine dynamique de 10 mm dans chaque bouton. La latence est aussi faible que 50 ms. De plus, ils ont la capacité de durer jusqu’à 14 heures avec une charge USB-C.

Oh, et bien sûr, il y a aussi des lumières RVB ici.

La campagne Indiegogo a atteint 72% de son objectif de financement avec 117 contributeurs le premier jour et durera 30 jours.