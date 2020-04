Xiaomi dévoile MIUI 12 avec une interface utilisateur plus plate, des fonctionnalités de confidentialité améliorées et des gestes de navigation

Vous pouvez aimer ou détester MIUI, mais comme Xiaomi est l’un des plus grands fabricants de téléphones, de nombreuses personnes entrent en contact avec son logiciel. Il a parcouru un long chemin par rapport à 2018, lorsque nous l’avons mis en pratique, et la société continue d’améliorer MIUI avec chaque nouvelle version. Après qu’une fuite ait révélé notre premier aperçu de la dernière itération de la peau, il n’est pas surprenant que Xiaomi ait officiellement lancé MIUI 12 lors d’un événement en Chine, où elle a également dévoilé la Mi 10 Lite Zoom Edition.

La gauche: Écran d’accueil avec barre de navigation. Milieu: Tuiles de réglages rapides. Droite: Paramètres Wifi.

Après que MIUI 11 ait déjà introduit de nouvelles polices et de nouveaux sons système pour les téléphones Xiaomi, la dernière version va encore plus loin avec une interface utilisateur largement repensée et plus plate et des animations améliorées (bien que toujours ludiques). La société affirme que la peau est extrêmement lisse grâce à ses moteurs de rendu personnalisés, et elle utilise une collection d’images planétaires animées comme «super fonds d’écran» pour le montrer. Il existe également un support pour les gestes de navigation de type Android 10.

Flare vous montrera quelles autorisations une application utilise.

Pour améliorer la confidentialité, Xiaomi a rassemblé une suite de trois nouvelles fonctionnalités: Flare, Barbed Wire et Mask System. Flare apparaîtra sous la forme d’icônes indiquant les autorisations sensibles utilisées par l’application actuellement active. Barbed Wire vous permet «d’effacer des informations sensibles lors du partage de documents», mais ce que cela signifie n’est pas clair. Mask System vous permet d’alimenter des applications sélectionnées avec des informations factices au cas où elles voudraient accéder à des autorisations telles que vos contacts, calendriers ou enregistrements d’appels. Xiaomi a même obtenu un certificat “Enhanced Privacy Protection for Android Systems” du TÜV Rheinland basé en Allemagne, déclarant que son système d’exploitation est le premier à le recevoir.

La gauche: Appelez l’assistant. Milieu: Prise en charge des aides auditives. Droite: Mi Health.

D’autres nouveautés incluent des fenêtres multitâches flottantes, un assistant d’appel AI, une application Mi Health, un nouveau centre de contrôle, Dark Mode 2.0 et ce qui ressemble à la compatibilité des aides auditives. Comme on le voit sur Weibo (via GSMArena), MIUI 12 sera déployé sur les appareils existants par lots, en commençant par des produits phares comme les Mi 10, Mi 9 et toutes les variantes Redmi K30 et K20 en juin. Plus de téléphones suivront plus tard. Contrairement aux autres skins, les versions de MIUI sont indépendantes des versions d’Android, c’est pourquoi la société peut également publier la mise à jour pour les téléphones qui exécutent déjà Android 10.

Xiaomi a également annoncé la Mi 10 Lite Zoom Edition lors du même événement. Le téléphone a un écran de 6,75 pouces 20: 9 2400×1080 et est livré avec le Snapdragon 765 avec prise en charge 5G, 6 ou 8 Go de RAM, 64 à 256 Go de stockage et une batterie de 4160 mAh. Son objectif périscope qui donne son nom offre un zoom optique jusqu’à 5x. Il y a aussi un appareil photo principal de 48 MP, un grand angle de 120 ° et une macro de 2 MP vous permettant de travailler avec des focales comprises entre 15 et 122 mm. Le téléphone commence à RMB2099 (~ 300 $) et sera vendu en Chine.