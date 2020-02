Xiaomi et Realme: l’histoire d’une casserole et d’une bouilloire

Message d’opinion par Hadlee Simons

Les dirigeants de Xiaomi et Realme ont été mêlés à une dispute pendant ce qui semble être des mois maintenant, alors que les deux marques s’attaquent pour diverses raisons.

Les représentants des deux sociétés se sont tournés vers Twitter pour attaquer la marque adverse, le directeur général de Poco India Chandolu Manmohan qualifiant Realme de «véritable marque de copie».

Ce commentaire était en réponse au PDG de Realme, Madhav Sheth, réprimandant le comportement de Xiaomi, disant qu’une “vraie marque innovante” ne se comportait pas comme Xiaomi.

Ce n’est que le dernier cas des deux sociétés qui s’attaquent en ligne, car Xiaomi a déjà critiqué Realme pour être un imitateur. Pendant ce temps, Realme a critiqué Xiaomi pour être «désespérée» et «peu sûre» face à un nouveau rival. Mais la vérité est que, pour tous leurs appareils à un prix alléchant, aucune des deux marques n’a d’avance sur l’innovation ou son absence.

Un de nos fans a envoyé cette vidéo hilarante sur la marque #CopyCat. Les fans de sab jaante hain.

Je dirais ceci à nos amis – “La copie ne peut vous mener aussi loin!” # नकल छोड़ो! थोड़ी अपनी # अकल लगाओ! pic.twitter.com/z8gVlrklDQ

– C Manmohan (@cmanmohan) 20 janvier 2020

Les deux marques ont une histoire de copie

Xiaomi est sans doute le copieur d’origine (si c’est une chose) en ce qui concerne les smartphones et les appareils intelligents. Son skin MIUI a fait de nombreuses comparaisons avec iOS lors de son premier lancement. Passant au matériel, sa tablette Mi Pad est à une lettre de l’iPad – enlevez le logo Xiaomi et les couleurs vibrantes et vous avez un clone iPad Mini. De la position de la caméra selfie aux lunettes et à la taille de l’écran (7,9 pouces), il est clair d’où Xiaomi s’est inspiré. Nous avons même évoqué les similitudes en 2014.

Ensuite, il y a la Mi Box et la Mi Watch originales, clairement inspirées par l’Apple TV et l’Apple Watch respectivement. Jetez un œil à la comparaison Mi Watch et Apple Watch ci-dessus.

Nous avons également le Xiaomi Mi 8, qui a suscité une presse négative à son lancement uniquement en raison de ses atouts iPhone X. Entre l’encoche grasse, le boîtier distinctif de l’appareil photo et le dos en verre poli, il est facile de voir les similitudes.

Je vais juste laisser ça ici. pic.twitter.com/BCMTWnU1Vy

– Neil Cybart (@neilcybart) 31 mai 2018

Bien sûr, Xiaomi a définitivement livré des produits innovants ces dernières années, tels que le Mi Mix original, le Mi Mix Alpha et la famille Mi Max. Mais il s’appuie incontestablement sur des goûts d’Apple en matière de conception.

Realme est également un sujet de discussion, car il semble avoir copié l’intégralité de sa stratégie de produits, de marketing et de prix de Xiaomi et de ses différentes marques. Peut-être l’exemple le plus frappant de cela est Realme se moquant de Xiaomi pour avoir introduit des publicités sur MIUI au début de 2019 avant de mettre en œuvre des publicités dans son propre skin Android il y a quelques semaines.

Realme se tourne vers Xiaomi

Nous avons également vu la ramification Oppo tout Realme Buds Air Pro, après les véritables écouteurs sans fil de Xiaomi. Et oui, Xiaomi a à son tour copié les Air Pods d’Apple et les bourgeons Dash de Bragi. Realme est également prêt à lancer un groupe de fitness bon marché, suivant le chemin tracé par la famille Mi Band de Xiaomi. Enfer, Realme est pressenti pour lancer bientôt un Realme TV, après la longue série Mi TV de Xiaomi. Pour être juste, nous avons également récemment vu Motorola, Nokia et OnePlus suivre Xiaomi dans cet espace.

Pour en revenir aux smartphones, des appareils comme le Realme C2, Realme 5 et Realme 5 Pro ciblent tous la même fourchette de prix que la série Redmi de Xiaomi (familles Redmi A, Redmi et Redmi Note Pro respectivement). Cela va encore plus loin que cela, car Xiaomi a commercialisé ses téléphones Redmi A comme un “Desh Ka Smartphone” (smartphone de l’Inde), seulement pour que Realme se retourne et accorde le slogan “Desh Ka Real Choice” sur son Realme C2.

Vous pourriez même accuser Realme d’essayer d’imiter le nom de la sous-marque Redmi populaire de Xiaomi.

Même le Realme X50 5G ressemble au Redmi K30 5G avec quelques changements visuels et un ajustement des spécifications. Écran LCD 120Hz? Oui. Découpe à double perforation pour caméra selfie? Vérifier. Scanner d’empreintes digitales latéral? En effet. Configuration de la caméra quad 64MP? Sûr. Processeur Snapdragon 765G? Il s’agit du seul processeur 5G de milieu de gamme de Qualcomm actuellement, alors oui. Bien sûr, Realme a apporté quelques modifications aux spécifications, offrant une batterie plus petite et un appareil photo au téléobjectif, mais il semble que la société ait écrit des notes de Xiaomi.

En d’autres termes, il est clair que la marque novice regarde les appareils Mi de Xiaomi et l’écosystème étendu lorsqu’elle élabore sa propre stratégie et ses propres appareils. Mais il est plutôt hypocrite des dirigeants de Xiaomi d’appeler à plusieurs reprises Realme et de se moquer d’eux alors que Xiaomi fait de même depuis des années.

Xiaomi et Realme peuvent donc continuer à échanger de la boue, mais aucune des deux marques n’est en mesure d’appeler l’autre pour la copie. Les injures et les accusations ne rendent service à personne, et ce n’est pas comme si l’entreprise de smartphones était un jeu à somme nulle. Les deux marques connaissent de nombreuses ventes en Inde et ailleurs, et elles se poussent mutuellement à proposer de meilleurs produits.

De quel côté êtes-vous en ce qui concerne Xiaomi contre Realme? Donnez-nous votre avis ci-dessous.

