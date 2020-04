Xiaomi lancera la série Redmi Note 9 à l’échelle mondiale cette semaine (mise à jour)

Mise à jour, 29 avril 2020 (04h42 HE): Xiaomi a déjà confirmé qu’il organisait un événement de la série Redmi Note 9 demain (30 avril), mais il semble que nous pouvons nous attendre à au moins un smartphone supplémentaire de la société ici.

La société vient de révéler sur son forum que le Mi Note 10 Lite, déjà divulgué, fera également une apparition lors de l’événement. Découvrez l’image teaser ci-dessous.

Xiaomi

Une liste FCC (h / t: XDA) indique que le téléphone remplace l’appareil photo 108MP du Mi Note 10 par un tireur 64MP. Il semble également que le Mi Note 10 Lite offrira quatre autres appareils photo (8MP + 8MP + 5MP + 2MP), par rapport à la disposition 20MP + 12MP + 5MP + 2MP du modèle standard.

Sinon, il semble que vous puissiez vous attendre au même chipset Snapdragon 730G et à une batterie 5260 mAh que le Mi Note 10. La variante vanille se vend 549 € (~ 597 $) en Europe, nous nous attendons donc à un prix un peu moins cher pour le Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Article original, 28 avril 2020 (7 h 16 HE): Xiaomi taquine le lancement mondial de nouveaux téléphones Redmi sur Twitter. Les téléphones appartiennent à la série Redmi Note 9 et Xiaomi en fait la promotion avec le hashtag «TheLegendContinues».

L’événement de lancement est prévu pour 20 heures GMT + 8 ou 8 heures HE le 30 avril. Le teaser officiel ne révèle aucun détail sur les modèles de téléphones prêts à être lancés, mais la rumeur veut que Xiaomi envisage d’introduire le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro en Europe.

#TheLegendContinues! Le 30 avril à 20h00 (GMT + 8), rejoignez notre événement de lancement et aidez-nous à accueillir les nouveaux membres de # RedmiNote9Series ainsi que d’autres excellents produits! https://t.co/toTtbykVCt – Xiaomi (@Xiaomi) 27 avril 2020

Alors que nous avons déjà vu le lancement des Redmi Note 9 et Note 9 Pro Max en Inde, le vanille Redmi Note 9 n’a pas encore fait son apparition. Il devrait être le téléphone le plus abordable de la série avec un design similaire à celui des modèles Pro. Comment savons-nous cela? Eh bien, l’histoire va quelque chose comme ça.

Un téléphone Redmi a récemment été repéré dans une liste sur TENAA, l’équivalent chinois de la FCC. Sa conception était à peu près la même que celle des téléphones Redmi Note 9 Pro, ce qui nous porte à croire qu’il s’agit du Redmi Note 9. inédit. Cependant, une liste distincte sur le site Web de China Telecom a nommé le téléphone Redmi 10X.

Il est tout à fait possible que le Redmi Note 9 soit le nom mondial du téléphone, alors qu’en Chine, le même téléphone s’appelle le Redmi 10X. Nous espérons obtenir plus de clarté sur la question une fois que Xiaomi aura fait l’annonce officielle le 30 avril.

Spécifications Redmi Note 9

Selon la liste TENAA susmentionnée, le Redmi Note 9 pourrait comporter un écran LCD FHD + de 6,53 pouces, un processeur octa-core 2 GHz, jusqu’à 6 Go de RAM, jusqu’à 128 Go de stockage extensible et une batterie de 4 920 mAh. D’après la liste sur le site Web de China Telecom, le processeur pourrait être le MediaTek Helio G85, une éventuelle mise à niveau incrémentielle par rapport à l’Helio G80 axé sur le budget.

Le site Web de China Telecom a également suggéré que le Redmi 10X serait vendu en Chine à 1 499 yuans chinois, soit environ 211 $. C’est à peu près ce que nous attendons pour le prix mondial du Redmi Note 9 également.

C’est tout ce que nous savons pour l’instant sur les plans de lancement à venir de Xiaomi. Nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations si la société annonce quelque chose de nouveau.